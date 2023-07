Etats-Unis: une jeune fille kidnappée et agressée sexuellement a été sauvée grâce à sa Switch

Aux Etats-Unis, un homme a été condamné à 30 ans de prison pour avoir enlevé et agressé sexuellement une jeune fille de 15 ans, qui a pu être localisée grâce à sa console de jeu vidéo Nintendo.

Une adolescente kidnappée a été retrouvée saine et sauve... grâce à une console de jeu mobile. Âgée de 15 ans, habitant dans le centre des Etats-Unis, en Virginie, cette jeune fille se volatilise le 3 août 2022. Selon sa famille, c'est une enfant très casanière, pas du genre à fuguer. Alors, tout de suite, les voisins et la police se lancent à corps perdu à sa recherche et élargissent jour après jour leur zone. Mais sans succès.

Cette jeune fille est à ce moment-là à plus de 3.000 km de là. Un homme de 28 ans l'a kidnappée, après des mois à discuter sur internet et à gagner sa confiance. Il l'a ramenée chez lui, à Tolleson, en Arizona, avant de l'agresser sexuellement et de la séquestrer. Le jeune homme l'avait tout de même laissée emmener sa console de jeu, une Nintendo Switch. Et c'est cet objet qui a fini par la sauver.

Le FBI a obtenu l'adresse IP de la console

Plusieurs jours après son enlèvement, l'adolescente veut s'en servir pour jouer en ligne et regarder des vidéos sur Youtube. Elle l'allume et se connecte sur le réseau en Wifi. Instantanément, ses amis reçoivent une notification qui les prévient de sa connexion. C'est une fonctionnalité qui a été créée pour encourager les joueurs à se mesurer les uns aux autres. Et qui pourrait bien avoir sauvé la vie de cette ado, puisque l'une de ses amies, la voyant en ligne, a tout de suite contacté les autorités pour les prévenir.

Avec l'aide de Nintendo, le FBI a obtenu l'adresse IP de la console et a réussi à la localiser. Onze jours après son enlèvement, la jeune fille a été secourue dans l'appartement de Tolleson, et a pu retourner dans sa famille. Son ravisseur a été condamné à 30 ans de prison.