Suicide d'une employée municipale: une plainte contre X déposée cette semaine

Magalie, 52 ans, s'est suicidée en août dernier. Cette employée municipale de la mairie de Fonsorbes (Haute-Garonne) aurait été harcelée sur son lieu de travail. Sa famille va déposer une plainte contre X cette semaine.

Après le suicide d'une employée municipale de la commune de Fonsorbes, en Haute-Garonne, il y a un mois, sa famille attend des réponses. Une plainte "pour provocation au suicide" doit être déposée cette semaine.

Âgée de 52 ans, Magalie aurait subi des années de harcèlement sur son lieu de travail de la part d'une responsable, avant de mettre fin à ses jours le 29 août dernier.

Comme Magalie, Jean-Luc, agent municipal à Fonsorbes, encore sous le choc, affirme lui aussi avoir été victime de brimades et d’humiliations quotidiennes.

“Cela a été une surcharge de travail et une pression constante, sournoise et malsaine. Dans cette situation de stress, d’anxiété, j’ai forcément pensé à faire comme Magalie: passer à l’acte et me suicider !”, assure-t-il.

Plusieurs fautes au sein de cette mairie

Et pourtant, certains comme Corinne, amie de Magalie et collègue de travail, avaient bien tiré la sonnette d’alarme. “En octobre-novembre 2021, j’ai informé ma DRH en lui disant, 'il faut que tu saches qu’un chef d’équipe est en souffrance'. Et rien pour faire la lumière là-dessus...”, regrette-t-elle.

Les proches de Magalie, ses enfants notamment, vont déposer plainte contre X.

“On a besoin que les enquêteurs qui vont être nommés éclaircissent véritablement les responsabilités de chacun. On sait que dans cette mairie, il y a plusieurs agents qui ont fait des fautes. Il va falloir déterminer qui a fait quoi”, explique, leur avocat maître Joris Morer.

Sur les conseils de leur avocat, la DRH, actuellement en arrêt-maladie, et la maire de la commune n’ont pas souhaité répondre à nos questions, préférant se réfugier derrière l’enquête administrative actuellement en cours.