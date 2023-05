Trois véhicules de police incendiés devant le commissariat de Montauban, le suspect en fuite

Un individu a mis le feu à trois véhicules de la police devant le commissariat de Montauban, lundi soir. Le syndicat Alliance se dit inquiet de "la montée de violences sur les fonctionnaires de police et sur le matériel".

Des véhicules de police ont été volontairement incendiés devant le commissariat de Montauban. Un individu encore inconnu a brûlé trois véhicules de police en les aspergeant d'un produit inflammable, dans la soirée de lundi. Il est en fuite.

Sept sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus et ont empêché la propagation de l'incendie au commissariat. Il n'y a pas eu de blessés. Le syndicat Alliance parle d'"actes de nature criminelle inédits pour Montauban" et s'inquiète de "la montée de violences sur les fonctionnaires de police et sur le matériel".

Thierry, qui a assisté à la scène, a vu l’incendiaire agir près du commissariat.

“J’ai entendu un bruit qui m’a surpris, en fait, un bruit d’éclat. Et j’ai vu une voiture de la police nationale qui a commencé à prendre feu. La personne était camouflée, capuchée et a fui rapidement. Je suis allé prévenir rapidement la police nationale, leur dire que leur véhicule était en train de prendre feu”, détaille-t-il.

Des représailles après des actions visant des trafics de drogue?

Comme beaucoup de Montalbanais, Erika ne comprend pas les raisons d’un tel geste. “C’est de l’incivilité. Pourquoi cramer des voitures si on n’a rien à se reprocher? Je ne vois pas pourquoi”, indique-t-elle.

Parmi les pistes étudiées, Didier Martinez, du syndicat SGP Police, évoque celle de représailles après le démantèlement de deux trafics de drogue.

“Il y a eu de belles affaires. Des offensives, beaucoup de maintiens d’activité, d’interpellations et de saisies ces derniers temps sur la circonscription, donc forcément ça ne plaît pas beaucoup”, appuie-t-il.

L’autre piste est celle d’un acte isolé dans un climat social tendu avec une action qui cible un commissariat, un des symboles de la République.