Un septuagénaire poursuivi pour des crimes commis dans les années

Un septuagénaire vient d'être mis en examen pour un meurtre accompagné d'un viol à Paris en 1991 et une tentative de viol en Seine-et-Marne en 1999. Ces poursuites sont les premières engagées par le pôle "cold cases", dédié aux crimes sériels ou non élucidés, depuis sa création en mars 2022 au tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

Plus de trente ans après les faits, un suspect est rattrapé par la justice: un septuagénaire a été mis en examen au pôle des crimes non élucidés de Nanterre pour un meurtre accompagné d'un viol à Paris en 1991 et une tentative de viol en Seine-et-Marne en 1999.

Selon une source proche du dossier, confirmant une information de Vaucluse Matin, il s'agit d'un homme qui se trouve déjà en détention provisoire, soupçonné d'avoir drogué sa femme pendant une décennie, dans le Vaucluse, afin qu'elle se fasse violer, inconsciente, par plus d'une quarantaine d'hommes entre 2010 et 2020. Ce retraité avait été interpellé en septembre 2020 dans un magasin de Carpentras en train de filmer sous les jupes de clientes.

L'homme "d'environ 70 ans" est "actuellement détenu dans le cadre d'une information judiciaire distincte ouverte à Avignon", a indiqué vendredi le parquet de Nanterre, sollicité par l'AFP. Le suspect a été "extrait, placé en garde à vue et entendu sur commission rogatoire du magistrat instructeur les 12 et 13 octobre 2022", selon la même source.

Les premières poursuites pour le pôle "cold cases"

Le lendemain, il a été "mis en examen pour un meurtre, précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime, commis le 4 décembre 1991 à Paris et pour une tentative de viol avec arme commise le 11 mai 1999 à Villeparisis" (Seine-et-Marne) avant d'être placé en détention provisoire.

Les poursuites contre cet homme sont les premières engagées par le pôle "cold cases", dédié aux crimes sériels ou non élucidés, depuis sa création en mars 2022 au tribunal de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine.

Une juge d'instruction du pôle a été saisie de ces deux crimes en septembre.

"Compte-tenu notamment du mode opératoire des agressions et du contexte des faits, tous deux commis dans le cadre d'une visite d'appartement, les deux victimes étant toutes deux agents immobiliers", ces deux affaires avaient été rapprochées après avoir fait initialement l'objet d'un non-lieu, respectivement en 2005 et en 2001.