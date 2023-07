"Une dose de réassurance supplémentaire": comment se protéger face aux cambriolages?

Les cambriolages sont de plus en plus nombreux et craints: sept Français sur dix craignent un cambriolage pendant les vacances d'été. Pour s'en protéger, les Français haussent la protection de leur habitation. Quelques gestes simples sont aussi possibles.

Plus de bijoux, ni d'argent. L'été dernier, Olivier s'est fait cambrioler sa maison pendant ses vacances. Un évènement qui le hante encore lui et sa famille. Il a donc choisi cette année de mieux équiper sa maison: "On a dû changer la porte qu'on a renforcé. Les alarmes ont été complétées de caméras. On a une dose de réassurance supplémentaire." En outre, parmi les premiers réflexes à avoir, si on a été cambriolé, il faut directement faire opposition auprès de sa banque et déposer plainte.

Selon Verisure, leader en matière de sécurité et d'alarme, la demande de matériel explose d'année en année:

"On voit une augmentation du nombre de demande de devis sur cette année et l'été c'est 30% de demande de devis supplémentaires par rapport à la moyenne des autres mois de l'année", explique Jerôme Gorges, directeur marketing de l'entreprise.

>>> Suivez RMC sur Google pour retrouver les dernières actualités

Ne pas laisser son habitation sans surveillance

Il existe aussi des solutions plus simples et moins couteuses pour se prémunir d'un éventuel cambriolage. "Demandez aux voisins, à la famille, de passer de temps en temps. Photographiez aussi les objets de valeur", conseille, ainsi, la lieutenant-colonel Nassima Djebli, porte-parole de la gendarmerie. Afficher sa destination de vacances ou communiquer sur les réseaux sociaux est aussi fortement déconseillé selon la gendarmerie.

Il n'existe pas encore de chiffre officiel sur le nombre de cambriolages pour début 2023 mais la tendance est à la hausse, comme l'an dernier, selon la porte-parole de la Gendarmerie. L'an dernier, il y a eu 211.800 cambriolages et on compte en moyenne 5,8 cambriolages pour 1 000 logements en 2022. Un nombre de cambriolages en augmentation de 11% par rapport à 2021. La Vendée, la Gironde, Paris, le Var et les Bouches-du-Rhône sont les départements les plus particulièrement touchés.