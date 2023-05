Violences contre le petit-neveu de Brigitte Macron: des agresseurs présumés témoignent sur RMC

Après l'agression lundi à Amiens de Jean-Baptiste Trogneux, petit-neveu de Brigitte Macron, huit personnes ont été interpellées. Certaines sont sorties de garde à vue et trois d'entre elles témoignent sur RMC. Ces jeunes affirment qu'ils ont défendu l'un de leurs camarades.

"On n'est pas violents nous": trois des huit interpellés après l'agression lundi soir à Amiens du petit-neveu de Brigitte Macron, témoignent sur RMC.

Ressortis libres de leur garde à vue, ils affirment qu'ils se sont juste défendus face à Jean-Baptiste Trogneux. "En fait on est partis directement de l’Hôtel de ville jusqu’à la gare et ensuite on est allé jusqu’à la boutique Trogneux", expliquent-ils. Plusieurs personnes avaient décidé de se rassembler à l'issue de l'interview du président de la République sur TF1.

"On a mis quelques poubelles et il y a le petit-neveu de Brigitte Macron qui a poussé quelqu’un sur une poubelle. On l’a défendu et lui est parti porter plainte directement au commissariat pour violences, soit disant des coups de poing, des coups de pieds", précisent-ils.

"On vit dans une drôle de France"

Alors pour eux, leur rôle a juste été de séparer l'altercation. "On a retenu la personne de la boutique qui voulait frapper un de nos camarades, et c'est lui qui se retrouve en garde à vue pour rien du tout. Le neveu de Brigitte Macron a bousculé notre camarade, on est venus pour séparer et quand on est repartis il y a la voiture la BAC qui est venue", ajoutent ces jeunes.

Ils estiment que le traitement de cette affaire n'est pas forcément juste: "Ça n'est pas parce que c’est le neveu de Brigitte Macron qu’il faut le défendre. On vit dans une drôle de France, il faut se réveiller."

Pour autant, malgré cet événement, ces jeunes pensent "qu'on ne peut pas rester comme ça, surtout avec un président qui ne nous écoute pas. Il faut faire un mai 68."

4 jours d'ITT pour Jean-Baptiste Trogneux

L'un d'eux va encore plus loin.

"Moi ce que je pense, c’est qu’Emmanuel Macron devrait démissionner parce que là ça va partir en guerre, toute la France va se révolter. À Paris c’est chaud, dans les autres villes aussi, maintenant ça va être Amiens. Là on se fait bien entendre, on va se faire entendre encore plus. En tout cas, on est là et on ne lâche rien", conclut-il.

D'après le père de Jean-Baptiste Trogneux, contacté par nos confrères de Franceinfo, il souffre "d'un hématome sur la tempe, a reçu différents coups sur le visage, a plusieurs doigts foulés, une ou deux côtes de fêlées". Les médecins ont estimé à 4 les jours d'ITT.