Violente agression d'une grand-mère et sa petite-fille à Bordeaux: ce que l'on sait du suspect

Une femme de 73 ans et sa petite-fille ont été violemment agressées ce lundi à Bordeaux par un homme d'une trentaine d'années défavorablement connu des services de police. Le suspect a été interpellé après la diffusion d'une vidéo d'une rare violence le montrant s'en prendre aux deux victimes, devant chez la septuagénaire.

Des images extrêmement violentes. Une femme de 73 ans et sa petite-fille de 7 ans ont été victimes ce lundi d'une agression "d'une rare violence" à Bordeaux, a fait savoir le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde sur Twitter, ajoutant qu'un suspect avait été placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés ce lundi en fin d'après-midi Cours de la Martinique, dans le nord de la ville, alors que la septuagénaire se trouvait sur le pas de sa porte avec sa petite fille.

Reconnu sur la vidéo par des policiers

Dans une vidéo partagée par l'ancien maire de la ville Nicolas Florian, on y voit l'agresseur attendre devant le domicile de la victime, puis s'en approcher et forcer l'entrée avant de s'engouffrer à l'intérieur du domicile. Dans la foulée, on le voit tirer la petite-fille et sa grand-mère à l'extérieur puis les projeter toutes deux au sol très violemment et prendre la fuite.

"L'exploitation vidéo par les forces de l'ordre et les déclarations d'un témoin ont permis une interpellation très rapide et la mise en garde à vue d'un suspect", a assuré la préfecture. "Quelqu'un a envoyé la vidéo, ce qui a permis aux policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) de reconnaître immédiatement l'auteur des faits et l'interpeller", précise Xavier Bounine, représentant du syndicat de police Alliance en Nouvelle-Aquitaine, dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story

Menaces de mort, refus d'obtempérer et stupéfiants

Selon des sources policières citées par l'AFP, l'auteur des faits est né à Bordeaux en 1993. Il est très défavorablement connu des services de police de la ville, notamment pour "recel de vol, menaces de mort, refus d'obtempérer, stupéfiants", énumère Xavier Bounine, évoquant un individu "interpellé à maintes reprises".

"Cet individu devrait être en prison au vu de tous les antécédents qu'il a depuis tant d'années. Ce n'est pas possible de laisser quelqu'un comme ça commettre des faits d'une telle gravité", ajoute le syndicaliste.

"Ce jeune est tombé dans la drogue il y a longtemps déjà", assure ce mardi aux "Grandes Gueules", Patrick, menuisier à Bordeaux qui assure connaître le suspect. Selon lui, il est aussi connu "pour commettre ce genre de larcin" et "a souvent des objets de valeur ou des bijoux sur lui".

Dans la foulée de l'agression, la septuagénaire a été hospitalisée mais "son pronostic vital n'est pas engagé", a assuré la préfecture de Gironde. La petite-fille, elle, n'a pas été blessée.

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a exprimé ce mardi sur Cnews "sa vive émotion", dénonçant un "violence gratuite (...) qui illustre le besoin de sécurité pour les Français"