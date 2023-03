Ariège: une législative partielle sur fond de réforme des retraites, avec une bataille LFI-RN

L'élection de la députée insoumise Bénédicte Taurine a été annulée il y a deux mois dans l'Ariège. Une élection législative partielle se tient donc ce dimanche. Et naturellement, vu la conjoncture actuelle, le débat est centré sur la réforme des retraites.

Le candidat du RN, Jean-Marc Garnier, espère bien atteindre cette fois-ci le second tour, alors qu’il a échoué à huit voix près en juin dernier. Et pour sentir le pouls de la contestation, il raconte s'être faufilé discrètement dans les manifestations de son département ces dernières semaines. Discrètement, parce que les syndicats ne souhaitent pas de représentants RN dans les cortèges.

Le mouvement de grève a même eu des conséquences directes sur le déroulé de sa campagne. Marine Le Pen devait se rendre sur place ce vendredi mais, faute de transport, elle a renoncé. "On se retrouve avec le buffet, mais sans Marine" résume, dans un sourire, le candidat du RN.

Le second tour pourrait être un duel RN-LFI. Un véritable match entre opposants à la réforme des retraites. Selon une députée RN, cela va être un test grandeur nature pour éprouver les deux stratégies, entre l'opposition bruyante de la Nupes et celle plus discrète du RN.

Quid de la participation?

Et le duel à distance a déjà commencé. En meeting dans l’Ariège mercredi, le maire de Perpignan a pris pour exemple les deux départements voisins, l'Aude et les Pyrénées-Orientales, où les députés sont exclusivement issus du RN.

Quant à Jean-Luc Mélenchon, venu en soutien de la candidate LFI mardi, il fait clairement de cette élection un enjeu national. "Ce qui se joue, c'est de savoir ce que dit le peuple français à travers vous. Ne rabougrissez pas cette élection législative", conclut le leader insoumis.

Reste une grande inconnue, la participation. Et là encore, la réforme des retraites a un peu tout chamboulé. "C'est à double tranchant", raconte la candidate insoumise. Soit les habitants ont un regain de mobilisation, soit ils découvrent l'existence de cette élection dimanche, l'actualité sur les retraites ayant occulté tout le reste.

Ce qui a d'ailleurs mené à des situations cocasses. "On m'a enguirlandé parce que je n'étais pas à l'Assemblée pour m'opposer aux retraites, alors que mon élection est annulée depuis plusieurs semaines" raconte Bénédicte Taurine. Alors ce vendredi, elle va passer une bonne partie de sa journée en porte-à-porte, ne serait-ce que pour rappeler aux gens d'aller voter.