Au repos ou studieux, les députés se préparent pour leurs vacances

Les vacances scolaires commencent officiellement, mais la pause estivale des parlementaires ne débutera que dans deux semaines. Le programme diffère selon les parlementaires: certains optent pour le repos total après une année éprouvante, d'autres vont continuer d'aller sur le terrain pour avancer sur leurs dossiers ou préparer de nouvelles élections.

"Je suis sur les genoux". Cette phrase, soufflée par une députée, montre bien l'attente des parlementaires d'ici le 21 juillet prochain, date de la pause estivale au palais Bourbon. L’année a été éprouvante, entre les récentes émeutes à travers le pays, les dix 49-3 pour adopter le budget, et évidemment la longue bataille des retraites.

Nombreux sont ceux à raconter le besoin de couper, de passer du temps avec leur famille qu’ils n’ont pas vraiment vu ces derniers mois. Certains députés assument le fait de n'avoir rien prévu dans leur calendrier pendant deux à trois semaines. Une pause d'autant plus importante que la reprise va vite arriver: les députés de gauche, par exemple, prévoient un retour mi-août pour préparer leurs universités d’été.

Si certains ont prévu un repos total, d'autres veulent occuper le terrain alors qu'ils n'auront pas à siéger dans l'hémicycle, notamment pour avancer sur leurs dossiers respectifs: réindustrialisation pour un député Renaissance, protection de l’enfance pour une députée RN ou encore encadrement d’Airbnb pour un parlementaire écologiste.

Le député LR Julien Dive, lui, a un programme chargé cet été. Pendant que les cyclistes font le Tour de France, l’élu a entamé son propre grande boucle, mais des fermes. Il a pour programme de rencontrer des maraîchers, éleveurs ou viticulteurs, beaucoup plus difficiles à organiser le reste de l’année parlementaire et veut préparer pour la rentrée des propositions sur l’avenir de l’agriculture.

"En été on a plus de temps à consacrer aux gens qu’on vient voir, c’est plus calme et on est moins stressé", explique le parlementaire.