"Ça les défavorise": un pantin de Macron fait polémique au rassemblement de La France Insoumise

Lors du rassemblement de La France Insoumise ce week-end à Paris, des militants ont malmené un pantin représetant Emmanuel Macron avec un nez crochu. Certains y ont vu un acte antisémite, réfuté par LFI.

L’image a été décriée ce week-end. En marge d’un meeting du candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon, sur la Place de la République à Paris, des soutiens ont exhibé un pantin grimé en Emmanuel Macron. S’il a été quelque peu malmené, étant notamment envoyé en l’air dans un drap, c’est surtout le fait que celui-ci ait un nez crochu qui a choqué l’opinion, certains y voyant un geste antisémite.

Pour le député de la France Insoumise Adrien Quatennens, il n’y avait rien d’antisémite là-dedans, puisqu’il affirme que le masque représentant le visage du président de la République se trouve “en vente libre sur internet". "Il n’a pas été conçu par des insoumis. Je n’ai pas vu que le nez soit spécialement crochu”, a-t-il appuyé au micro de TF1.

Pour Mehdi Ghezzar, membre des "Grandes Gueules" sur RMC et RMC Story, c’est surtout un acte “stupide”.

“Moi je n’ai pas vu d’antisémitisme, j’ai vu de la stupidité. La caricature du nez crochu pour les banquiers, un président de la République, c’est très enfantin, très bête. Je pense que ce n’est pas la première fois que des partisans de la France Insoumise se ridiculisent de la sorte. Il y a un devoir de sacralité quand même par rapport à la fonction de président et des choses comme ça ne sont pas très utiles. Je pense que ça les défavorise plus que ça ne les favorise et je pense que c’est un bad buzz pour la manifestation de dimanche”, appuie-t-il.