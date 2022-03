Présidentielle: Eric Zemmour "bénit" la colonisation française

Invité des "Grandes Gueules" sur RMC ce lundi, le candidat à la présidentielle a estimé que la colonisation française n'a pas été un crime contre l'humanité, comme l'avait estimé Emmanuel Macron durant la campagne 2017.

Eric Zemmour a évoqué le sujet de la colonisation française ce lundi dans Les Grandes Gueules sur RMC. Interrogé sur la question algérienne et des accords d'Evian, dont les 60 ans ont été commémorés samedi, il estime que le "pouvoir algérien" ne les a pas respectés en "massacrant les Harkis, les pieds-noirs" après le 19 mars 1962. "Il n'y a aucune raison pour que la France continue ainsi de les respecter (les accords d'Evian ndlr)."

Le temps a passé, et Eric Zemmour estime aujourd'hui que l'Algérie est un pays "souverain et indépendant" et ne voit ainsi "aucune raison" d'un accord privilégié entre les deux pays, même si le pays "vit sur les gisements pétroliers découverts par la France" selon lui.

"Je ne considère pas que la colonisation fut un crime contre l'humanité"

Le candidat à la présidentielle a profité de ce sujet pour évoquer la colonisation dans sa globalité et marque sa différence avec le président de la République concernant la "repentance" des actes commis durant le temps de la colonisation française.

"Je ne considère pas que la colonisation fut un crime contre l'humanité. Je ne suis pas Emmanuel Macron. Tout peuple a été colonisateur et a été colonisé. Les Algériens eux-mêmes sont des colonisateurs, moi qui suis d'origine berbère, j'ai été colonisé par les arabes d'Algérie qui gouvernent aujourd'hui le pays. J'ai été ensuite colonisé par la France. Je le répète: je bénis la colonisation française. Ça m'a permis de venir à Paris. D'avoir accès à la grande littérature française, de découvrir Chateaubriand, Pascal, Victor Hugo... Je bénis la colonisation", insiste-t-il.