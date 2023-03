Comment Emmanuel Macron veut enchaîner après la séquence de la réforme des retraites

Il s'est fait très discret sur la séquence de la réforme retraites, laissant ses ministres en première ligne. Emmanuel Macron est déjà en train de réfléchir à l'après, alors que le vote du texte à l'Assemblée doit avoir lieu ce jeudi après-midi.

Emmanuel Macron prépare déjà l’après-réforme des retraites. Bien sûr, tout dépendra de l’adoption ou non de la réforme ce jeudi après-midi et de l’usage ou non du 49-3. Mais selon plusieurs de ses proches, “le président travaille depuis plusieurs semaines sur un nouvel axe à donner à son quinquennat, il faut absolument qu’on se sorte de ce truc des retraites”, expliquait l’un d’eux récemment.

Et cela passe déjà par une prise de parole du chef de l’Etat. Quand? “Très bientôt, mais pas trop vite, il faut éviter la provocation et le triomphalisme si la réforme venait à être adoptée”, assurait-on ce mercredi. Mais l’impatience au sein de la majorité est forte. “Il faut tirer les conclusions rapidement. Il ne faut pas rester en lévitation pendant 15 jours”, indique-t-on.

Un possible remaniement?

Lors de cette prise de parole, le chef de l’Etat pourrait expliquer ce que la réforme des retraites peut apporter au pays. Mais aussi parler “travail, santé, école, services publics, transition écologique et réforme des institutions, redonner un cap et un souffle”, croit savoir un cadre de la majorité. “ll faut parler des sujets qui rassemblent, oublier ce qui divise comme le prochain texte sur l’immigration”, conseille un parlementaire qui échange régulièrement avec le chef de l’Etat.

Se posera alors la question d’un éventuel remaniement, à moins bien sûr d’un accident ce jeudi à l’Assemblée qui balayerait ce très fragile château de cartes. Mercredi, Emmanuel Macron a exprimé son intention de dissoudre l’Assemblée si sa réforme des retraites n’était pas adoptée. De quoi bouleverser ses plans.