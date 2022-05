Damien Abad accusé de viols: "Il a besoin des bras des autres", son ancienne aide-soignante témoigne

EXCLU RMC. Une ancienne aide-soignante de Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées qui est accusé de viols par deux femmes, témoigne sur son handicap et est persuadée qu'il ne peut pas avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

Accusé de viols par deux femmes, pour des faits présumés ayant eu lieu en 2010 et 2011, Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, a de nouveau affirmé son innocence et a assuré qu'il n'envisageait pas de quitter le gouvernement. Le ministre est accusé de violences sexuelles par deux femmes, pour des faits présumés ayant eu lieu en 2010 et 2011.

Pour sa défense, Damien Abad a évoqué sa maladie pour expliquer qu'il lui était impossible d'avoir des relations sexuelles sans consentement. Le ministre de 42 ans est atteint d'une maladie congénitale rare, l'arthrogrypose, qui lui inflige des déformations et des raideurs articulaires importantes. Le parquet de Paris a déjà classé sans suite deux plaintes en 2012 et en 2017 de l'une des plaignantes.

Le nouveau ministre répète qu'en raison de son handicap, "un certain nombre de choses lui sont sexuellement impossibles" et va même jusqu'à dénoncer dans le quotidien Le Progrès un "voyeurisme malsain". Une défense qu'il martèle dans sa circonscription de l'Ain, où il fait campagne pour les législatives.

"Il ne peut pas dégrafer quoi que ce soit"

Ce mardi, RMC dévoile un témoignage exclusif, celui de Muriel. Il y a dix ans, elle était l'aide-soignante de Damien Abad et elle l'aidait dans son quotidien lorsqu'il était député européen. Elle a tenu aujourd'hui à témoigner pour défendre son ancien patient.

"J’ai beaucoup de mal à croire (les accusations, ndlr), dans la mesure où je connais le handicap de Damien, explique Muriel, qui s’est occupé de lui pendant quatre ans. Je l’habillais de haut en bas parce qu’il n’était pas capable de le faire. Il a besoin des bras des autres. Il ne peut même pas boutonner une chemise, mettre des chaussettes, lacer et mettre ses chaussures… Il ne peut pas dégrafer quoi que ce soit. Maintenir une personne, il ne peut pas."

"Comme une envie de le détruire"

"A mon avis, il faut que la personne soit consentante pour avoir des relations sexuelles avec lui, ajoute l’ancienne aide-soignante de Damien Abad. Il doit falloir l’aider. Je ne vois pas comment il peut procéder, comment il peut la déshabiller. C’est impossible qu’il ait pu faire ça tout seul."

"Je ne remets pas en question les propos de ces filles, assure Muriel. De toute façon, il n’y a pas de fumée sans feu. Mais je ne suis pas la seule à connaitre ce qu’il peut ou ne peut pas faire. Et il n’y a personne derrière lui. Je ne comprends pas."

Pour Muriel, ces accusations sont liés à la nomination de Damien Abad au gouvernement. "J’ai trouvé ça dur, explique-t-elle. La seule chose que je peux faire, c’est au moins apporter ce témoignage sur ce qu’il n’est pas capable de faire à cause de son handicap. Il y a des accusations depuis 2010 et on attend 12 ans pour les faire sortir, comme par hasard juste quand il est nommé ministre. C’est comme une envie de le détruire."