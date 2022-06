Emmanuel Macron: "Nous devons collectivement apprendre à légiférer et gouverner autrement"

Trois jours après le second tour des élections législatives et la majorité relative donnée par les 46% des Français qui se sont exprimés aux urnes, Emmanuel Macron a donné une allocution ce mercredi souhaitant poursuivre le "dépassement politique", créer des "compromis nouveaux" et voulant que les Français "apprennent à gouverner et légiférer différemment".

Sa prise de parole était attendue. Trois jours après le chamboulement politique n" du résultat des élections législatives, Emmanuel Macron a posé sa ligne de conduite face aux Français dans une courte allocution de huit minutes.

Dès 20h, Emmanuel Macron, qui déclare avoir compris le message des Français et ne pas "ignorer la forte abstention et les fractures exprimés lors du vote de ce dimanche, a évoqué deux possibilités pour les temps à venir: une coalition globale ou des coalitions de texte notant que "dans la plupart des démocraties occidentales, aucune force politique ne peut faire les lois seules."

"La responsabilité (de la majorité présidentielle) est de s'élargir, en bâtissant un contrat de coalition, ou en allant chercher des majorités texte par texte", a dit le chef de l'Etat lors de son allocution télévisée.

Il balaie dès lors la possibilité d'un "gouvernement d'union nationale" qui n'est pas souhaité par les différentes oppositions qui ne lui semble pas justifié.

"Il faudra bâtir des compromis nouveaux. Nous devons collectivement apprendre à légiférer autrement" explique le chef de l'État.

Un appel aux groupes d'opposition

Le chef de l'État veut donc "trouver une majorité plus large et plus claire pour agir" et appelle au dépassement politique.

"Vous avez fait deux choix clairs, ma responsabilité est de les faire vivre" déclare le chef de l'État qui dit "n'avoir qu'une boussole: l'intérêt général".

Face à cela, ila lance un appel aux groupes d'oppositions: "dire en toute transparence jusqu'où ils ont prêts à aller" pour "bâtir ces compromis".

"Il faudra bâtir des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques"

Le chef de l'État souhaite ainsi aller plus loin que les différentes consultations et veut construire une "méthode nouvelle": "Il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre: entrer dans une coalition de gouvernement et d'action ? S'engager à voter simplement certains textes ? Notre budget ? Lesquels ?", énumère le chef de l'État renvoyant la balle dans le camp de l'opposition.

"Pour avancer utilement, il revient maintenant aux groupes politiques de dire en toute transparence jusqu'où ils ont prêts à aller."

Plus d'informations à venir. Suivez notre direct.