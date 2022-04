EN DIRECT - Election présidentielle 2022: Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron sur l'inflation

Dominique Reynié, directeur de la Fondation pour l'innovation politique, dans "Apolline Matin" sur RMC:

"Si on ​additionne les électeurs qui n'ont pas voulu aller voter, ceux qui ont voté blanc, ceux qui ont voté été pour une candidature antisystème, on arrive à 70 % des électeurs inscrits. C'est vertigineux. Plus de deux tiers des électeurs sont donc en dissidence électorale. ils ne participent plus au jeu démocratique ou votent pour des candidatures protestataires".

"Comme en 2017, on ne pourra pas demander aux adversaires de se réconcilier au lendemain du second tour. Autrefois, c'était possible. (...) On aura une France bien difficile à gouverner."