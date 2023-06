EN DIRECT Retraites: Braun-Pivet particulièrement ciblée, le groupe Liot retire finalement son texte

Le ministre du Travail Olivier Dussopt estime que la loi Liot discutée ce jeudi, qui avait pour objectif initial de discuter d'une abrogation de la réforme des retraites, mais vidée de sa substance en amont de son étude dans l'Hémicycle, est "irresponsable et irrecevable".

"Cette proposition de loi est à la fois irresponsable et irrecevable. Contrairement à ce que vous assurez ce texte n'abroge pas la réforme des retraites mais n'en modifie qu'un article sur 37. Ce qui signifie que les signataires finalement approuvent les autres dispositions", analyse-t-il estimant que travailler plus longtemps est le "moyen le plus juste de financer les progrès et avancées sociales".