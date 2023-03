"Il a prévu de régler ses comptes": grand mystère autour de la sortie du livre d'Eric Zemmour

Le nouveau livre d'Eric Zemmour sortira le 16 mars en librairie. Un ouvrage qui se promet d'être très épicé avec des révélations autour de la précédente présidentielle. Mais pour l'instant, c'est le mystère qui entoure l'ouvrage qui intrigue le plus.

Eric Zemmour publie son nouveau livre jeudi prochain. Et au sein de Reconquête, ça occupe tous les esprits. Ce livre, "tout le monde l’attend", disent ses lieutenants. "C’est la séquence du moment" selon eux, déjà persuadés que ce sera "un carton". Et pourtant, tout est gardé secret. À part la date de sortie, le 16 mars, rien ne filtre.

Il est déjà disponible en précommande, mais sans titre. Là aussi, c’est secret défense. Seule une poignée de cadres le connaissent, pour éviter les fuites. En coulisses, en tout cas, c’est le branle-bas de combat. On peaufine le plan média et la recherche de lieux pour la tournée d’Eric Zemmour dans la foulée. D’après nos informations, il commencera par Paris le jour de la sortie, puis il ira un peu partout en France pour des dédicaces en librairies ou pour des séances de questions/réponses avec les lecteurs.

Quant au contenu, qui l’a lu? À part Sarah Knafo, impossible de savoir. Mais “il a prévu de régler ses comptes", lâche quand même un cadre. Sans trop de surprises, “il est un peu sévère avec Marine Le Pen”. Et Eric Zemmour devrait aussi dire qui, chez LR notamment, avait prévu de le soutenir, mais ne l’a pas fait.

Marion Maréchal, tête d'affiche pour les européennes?

Et si Eric Zemmour est concentré sur son livre, il l'est moins sur son parti. “La seule chose qui l’intéresse aujourd’hui, c’est son bouquin” analyse un cadre très détaché. Pourtant, on l’a vu récemment au Salon de l’agriculture, impliqué dans la lutte contre les ZFE, en soutien aussi des actions locales de Reconquête contre l’installation de centres d’accueil pour migrants. Pas de quoi convaincre Gilbert Collard. Lui qui avait pourtant quitté le RN pour Reconquête a déclaré la semaine dernière qu’Eric Zemmour avait “un destin d’écrivain", qu’il n’était pas fait pour diriger un parti, et selon lui “Marion Maréchal doit prendre sa place”.

Pour l’instant, l’enjeu, c'est surtout les européennes. Pas encore de bataille sur la tête du parti, mais plutôt sur la tête de liste Reconquête aux européennes. Marion Maréchal ne s’en cache pas, elle est intéressée et il se dit qu’aujourd’hui, c’est elle qui tiendrait la corde. C’est même “la mieux placée pour l’emporter” dit un cadre, persuadé que “là où Zemmour est le meilleur, le plus efficace, c’est quand il alimente la réflexion, qu’il fait de l’analyse”. Bref, quand il écrit.

Un très proche préfère résumer: “Il est sur les deux fronts, les idées et la politique… C’est un intellectuel engagé”. Alors, c’est vrai, Eric Zemmour ne perd jamais de vue la politique. Il pense à une élection, et “c’est bien la présidentielle”, nous dit un fidèle. Ça tombe bien, ce n’est qu’en 2027, ça lui laisse le temps d’écrire beaucoup de livres d’ici là.