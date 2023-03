"Il faut qu'il retire la réforme": l'avertissement de Laurent Berger à Emmanuel Macron

Après l'activation de l'article 49-3 pour tenter de faire passer en force la réforme des retraites, le leader de la CFDT Laurent Berger assure à RMC que "la donne a changé" et qu'on rentre dans une "crise sociale et démocratique".

Un passage en force... qui ne passe pas. Les oppositions et l'intersyndicale sont galvanisées par l'activation de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. A l'Assemblée nationale, deux motions de censure ont été déposées, une par le RN, une transpartisane menée par Liot, pour tenter de forcer la démission d'Elisabeth Borne.

Les syndicats ne baissent également pas les bras et réclament toujours le retrait de la toujours très contestée réforme des retraites. C'est le cas de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui confie à RMC que la motivation des syndicats reste un retrait pur et simple.

Laurent Berger (CFDT) © AFP

"Éteindre le feu, ce n'est pas lié au changement de Premier ministre"

"Il faut que le président retire la réforme ou qu'il ne la promulgue pas", lance-t-il, estimant qu'un remaniement ne suffira plus à calmer la tension qui s'est installée dans le pays

"Éteindre le feu, ce n'est pas lié au changement de Premier ministre ou changer de gouvernement, c'est retirer la réforme qu'il faut", réclame-t-il.

"La colère est très forte, même parmi les nôtres"

Considéré comme un syndicat "réformiste" et plutôt mesuré, Laurent Berger concède que la colère gronde même au sein de ses troupes. "Nous, on condamne les violences. On va pouvoir tenir dans cette position. Mais voyez la colère! Elle est très forte même parmi les nôtres", concède-t-il.

"Le 49-3 change la donne. On passe d’une crise sociale à une crise sociale et démocratique", juge-t-il.