EN DIRECT Réforme des retraites: après le 49.3 les blocages se multiplient, 2 raffineries à l'arrêt

Alors que le périphérique parisien a été bloqué ce vendredi matin par des militants CGT, un des manifestants que nous avons interrogé explique pourquoi il pense que la mobilisation ne va pas s'essouffler après le 49-3, bien au contraire.

"Face à une radicalisation du gouvernement, on ne peut que se radicaliser. On débute une véritable grève générale. Si on s'y met tous en une semaine c'est plié le gouvernement remballe sa réforme. Des actions sont prévues ce week-end et la semaine prochaine, et ça ne fait que commencer", prévient-il.