"Il y a des policiers qui ne méritent pas l'uniforme" lance Raquel Garrido

“On sera très féroce contre la délinquance et le crime. Et je peux vous dire que la police, avec un gouvernement Insoumis ou PS, ça va marcher, ça va fonctionner. Ce serait une police qui a du sens. Et puis, il y a aujourd’hui des policiers qui ne méritent pas l’uniforme. Dans ma circonscription au Bourget, il y a eu, il y a deux semaines, un policier qui a gazé à bout portant un SDF dans la rue. Il y a un autre policier qui déshonore l’uniforme, c’est Bruno Attal, qui est avec Eric Zemmour. Il a été l’auteur me concernant d’une violence sexiste extrêmement grave et je tiens à le dire, la police doit faire le ménage. Monsieur Darmanin doit faire le ménage de personnalités comme Bruno Attal qui déshonorent l’uniforme”, a-t-elle indiqué.