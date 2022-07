"J'ai beaucoup d'amis chez ces gens": la ministre Caroline Cayeux rattrapée par ses positions contre le mariage pour tous

Se défendant d'avoir qualifié de "caprice" le mariage pour tous, la nouvelle ministre des collectivités territoriales Caroline Cayeux a assuré avoir "beaucoup d'amis chez ces gens-là", entraînant une nouvelle levée de boucliers de l'opposition.

Une première sortie ratée. Interrogée sur son opposition passée au mariage pour tous, la nouvelle ministre déléguée chargée des collectivités territoriales Caroline Cayeux, a assumé des propos tenus à l'époque tout en évoquant "un faux procès".

Tout commence avec la publication lundi dans le magazine Têtu d'une pétition signée par plusieurs députés Nupes et réclamant le départ de la ministre ainsi que de Gérald Darmanin et Christophe Béchu, visés pour leurs positions passées contre le mariage pour tous.

"Madame Cayeux, sénatrice en 2012, qualifiait le mariage pour tous 'de caprice', 'd’une ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée', 'le mariage pour tous et le droit à l’adoption n’est pas simplement un dessein qui va contre nature mais c’est plus grave'", peut-on lire dans la pétition.