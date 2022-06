Le Pass’Sport va être élargi aux étudiants boursiers

En déplacement en Seine-Saint-Denis, Emmanuel Macron va annoncer ce mercredi l’élargissement du Pass’Sport aux étudiants boursiers.

Emmanuel Macron retourne sur le terrain. Après Cherbourg et Marseille la semaine dernière, où le chef de l'Etat a parlé école et santé, il sera ce mercredi après-midi (18H45) en Seine-Saint-Denis, dans un dojo solidaire de Clichy-sous-Bois, au contact de la jeunesse des quartiers populaires. Un président qui, en pleine campagne, se veut au plus proche des Français et de leurs préoccupations. Et qui ne se déplace pas les mains vides.

Emmanuel Macron annoncera ce mercredi l'élargissement du dispositif "Pass’Sport" aux étudiants boursiers: 50 euros de réduction sur l'achat d'une licence sportive pour 760.000 Français de moins de 25 ans. Une aide pour le pouvoir d'achat des jeunes qui sera complétée par d'autres dispositifs dans les prochaines semaines, rappelait l'Elysée la veille.

Le Tarn ensuite au programme d’Emmanuel Macron

Après avoir parlé santé et éducation la semaine dernière, le président de la République pourrait profiter de son déplacement ce mercredi dans le département le plus pauvre de France pour défendre le nouveau coup de pouce prévu par le gouvernement à destination des plus modestes à la rentrée.

Un président en campagne également attendu dans le Tarn, en Occitanie, ce jeudi, l'occasion de parler sécurité en milieu rural. Une façon de s'adresser dans la même semaine aux électeurs de gauche et de droite.