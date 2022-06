Législatives: ce que disent les derniers sondages

Un écart resserré entre la gauche unie NUPES et la majorité présidentielle "Ensemble !" et un RN comme troisième force... voici ce que disent les derniers sondages avant le premier tour des Législatives. Tour d'horizon.

A partir de ce vendredi minuit, les sondages seront interdits à la publication. Pour ne pas influence les électeurs dans la dernière ligne droite du scrutin, les enquêtes d'opinions sont proscrites la veille et le jour du scrutin.

Ce vendredi est donc le dernier jour de publication pour les sondages et les dernières enquêtes publiées sont unanimes: un écart serré entre l'union de la gauche, la NUPES, et l'actuelle majorité présidentielle, "Ensemble !", et le "Rassemblement national en troisième position en termes de rapport de force.

0,5 pt d'écart entre NUPES et "Ensemble !"

Dans la dernière enquête Elabe Opinion 2022 pour BFMTV, L'Express et SFR, la NUPES est en tête avec 25 % des intentions de vote, devant "Ensemble !" avec 24,5 % des voix et le Rassemblement National à 22 %.

Trois blocs dominants qui ne laissent que des miettes aux autres forces politiques: les Républicains ne récoltent que 12,5% et le parti d'Eric Zemmour "Reconquête !", 4,5%.

Le dernier sondage d'Elabe avant le premier tour des élections législatives © RMC

En termes de sièges, "Ensemble !" n'est pas assuré d'avoir la majorité absolue, ne récoltant que 280 à 320 sièges de députés, contre 350 sièges en 2017. La NUPES obtiendrait 165 à 190 sièges, contre 73 lors de la dernière legislature. LR passeraient de 136 sièges il y a cinq ans à 40 à 60 sièges. Enfin, le RN obtiendrait 25 à 50 sièges de députés contre 8 actuellement.

La tendance est sensiblement la même dans le dernier sondage d'intentions de vote d'Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions et Radio France, qui donne 28% pour la NUPES, 27% pour la majorité présidentielle, 19,5% pour le RN et 11% pour les Républicains. L'Ifop donne par contre une plus large vague NUPES en sièges (175 à 215 sièges), et une majorité absolue plus compliquée pour LREM (260 à 300 sièges).

Le sondage Opinionway - Kea pour Les Echos et Radio Classique donnne "Ensemble !" en tête en voix et en sièges avec la majorité absolue (28% / 290 à 330 sièges), devant la NUPES (25% / 160 à 190 sièges) et le RN (18% / 13 à 33 sièges) avec un faible nombre de députés.

Une forte abstention attendue

Autre source d'inquiétude, l'abstention. Dans le même sondage d'Opinionway, le désintérêt pour la campagne est majoritaire. 56% des Français déclarent ne pas être intéréssés par cette campagne, un chiffre en hausse en cinq jours et alors que l'intérêt pour la campagne était en tête depuis le 10 mai, première vague de ce sondage.

Ipsos estime la participation entre 44 et 48%. Soit 54% d'abstention en moyenne. Dans la dernière enquête d'Ifop-Fiducial pour Sud Radio, le même chiffre arrive sur la table: 54% des Français déclarent vouloir s'abstenir. Ce serait un record pour des élections législatives. En 2017, 51,3% des Français ne s'étaient pas déplacés.