Législatives: Jean-Baptiste Djebbari favorable à une réduction des députés et à la proportionnelle

Le ministre des Transports s'est dit ce vendredi sur RMC favorable à une réduction des députés et à une part de proportionnelle, plaidant également pour des élections intermédiaires à l'Assemblée nationale.

A un peu plus d'un mois des élections législatives, le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari, s'est prononcé pour la proportionnelle et la réduction du nombre de députés à l'Assemblée nationale. "Je suis pour la réduction du nombre de députés, pour des élections intermédiaires, pour la proportionnelle et pour le vote en ligne", a-t-il assuré ce vendredi sur le plateau des "Grandes Gueules".

Le vote en ligne permettrait, selon lui, de réduire l'abstention, alors que 13,6 millions de Français se sont abstenus à l'occasion du second tour de la présidentielle: "Les gens nous disent que le vote en ligne, 'c'est une catastrophe', mais plein de pays européens y ont recours. Il ne faut pas avoir peur des gens qui votent et avec le vote en ligne, plein de jeunes auraient pu voter (à la présidentielle)", assure Jean-Baptiste Djebbari.

"C'est un passage la politique"

Concernant sa carrière politique, le ministre des Transports ne s'est pas prononcé, restant énigmatique sur la suite alors qu'un remaniement est proche. Il a cependant assuré qu'il ne ferait pas de la politique toute sa vie.

"C’est un passage la politique, il faut être fou pour penser qu’on peut être titulaire a vie et qu’on peut faire ça avec intensité toute une vie", a-t-il assuré.

Sur le même sujet Législatives: le PS trouve un accord avec La France insoumise sur le programme

Il assure qu'il participera "d'une manière ou d'une autre" à la campagne des législatives, mais ne dévoile pas s'il sera candidat à sa réélection dans la circonscription de la Haute-Vienne dans laquelle il a été élu en 2017.