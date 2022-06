Législatives: Zemmour, Blanquer, Wargon... ces personnalités battues dès le premier tour

Ce sont des candidats connus des Français. Des têtes d'affiches qui devaient réunir les suffrages sur leur nom connus. Mais Jean-Michel Blanquer ou encore Eric Zemmour ont été éliminés dès le premier tour. Tour d'horizon

Ils étaient les têtes d'affiches qui devaient faire briller leur parti à l'Assemblée nationale. Mais ils n'entreront jamais dans l'hémicyle, battus dès le premier tour des éléctions législatives.

Dans le Var, Eric Zemmour avait choisi Saint-Tropez et la quatrième circonscription de ce département pour tenter son aventure législative. Mais l'ancien candidat à la présidentielle a échoué dans sa conquête, battu par le candidat "Ensemble Sereine Mauborgne (28,51 %) et le candidat RN Philippe Lottiaux (27,74 %).

Les candidats Reconquête sont, par ailleurs, balayés dans ce premier tour des législatives. Dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher, Guillaume Peltier, transfuge des Républicains, termine cinquième du scrutin avec 13,99%. Son ancien parti n'est d'ailleurs pas plus qualifié, laissant place aux candidats RN (24,04 %) et Ensemble (20,28 %). Dans la deuxième circonscription du Vaucluse, Stanislas Rigault et sa suppléante, Marion Maréchal-Le Pen, n'obtiennent que 10,24 %, dans l'ancienne circonscription de la nièce de Marine Le Pen, devancés par le RN, Ensemble et la NUPES.

D'anciens ministres éliminés

Tête d'affiche des gouvernements Philippe et Castex, l'ancien ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est éliminé dans la quatrième circonscription du Loiret (45) avec 18,89 % des suffrages. Dans cette circonscription, le RN arrive en tête avec 31,45% devant la NUPES (19,43 %).

Jean-Michel Blanquer n'est pas le seul ancien ministre a ne pas avoir passé le cap du vote face aux Français. Dans la huitième circonscription du Val-de-Marne, l'ancienne ministre du Logement Emmanuelle Wargon est éliminée dès le premier tour (18,93 %) . Elle est devancée par le LR Michel Herbillon, député sortant, avec 37,48 % et le NUPES Erik Pagès qui obtient 28,16 % des voix.

Les paris ratés de la droite

Certains figures de la nouvelle génération de la droite LR ont aussi passé un mauvais dimanche. Le député sortant du Vaucluse Julien Aubert est éliminé dès le premier tour avec 17,17 % des voix. Devancé par les candidats Jean-François Lovisolo (Ensemble) et Marie Thomas de Maleville (RN), qualifiés pour le second tour, mais aussi Céline Celce de la NUPES.

Même destin pour son confrère de l'Yonne, Guillaume Larrivé, arrivé troisième du scrutin dans la première circonscription du département devancé par la candidate NUPES (24,25 %) et la candidate RN Florence Loury (12,16 %).

Les "anti-vax" balayés

Leur combat contre les vaccins n'a pas convaincu les électeurs: Florian Philippot (les Patriotes), Martine Wonner (ex-LREM, députée sortante) et Francis Lalanne ont été battus dès le premier tour des législatives, très loin d'une position d'hypothétique qualifiable. Florian Philippot se trouve dans les profondeurs du classement de la sixième circonscription de Moselle, où il compile 4,62 % des voix, loin derrière les candidats LREM et RN.

Le chanteur Francis Lalanne a obtenu 2,13 % des votants dans la quatrième circonscription du Bas-Rhin. Quant à Martine Wonner, mise au ban de majorité après sa dénonciation de la politique sanitaire du gouvernement pendant la crise Covid, elle arrive cinquième dans la quatrième circonscription du Bas-Rhin avec 5,38 % des voix.