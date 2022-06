EN DIRECT Elections législatives: un taux de participation en baisse à midi

En 1988, après l’expérience, deux ans plus tôt, d’un scrutin proportionnel, les élections législatives reviennent au format habituel d’un scrutin classique uninominal à deux tours. François Mitterrand réélu dissout l’Assemblée nationale et obtient une majorité relative et non absolue avec seulement 275 sièges pour les socialistes. Le nouveau Premier ministre Michel Rocard devra alors composer avec les oppositions les plus proches et fera usage d’une manière frénétique de l’article 49-3 de la Constitution qui permet de passer une loi en force à défaut d’un renversement du gouvernement.