Législatives: les quinze ministres du gouvernement Borne qualifiés pour le second tour

Les quinze membres du gouvernement Borne en lice pour les législatives se sont qualifiés pour le second tour. Si Gabriel Attal et Olivier Véran sont les ministres qui s'en sont le mieux sortis dans les urnes, Amélie de Montchalin et Clément Beaune sont dans une situation beaucoup plus inconfortable.

15/15. Tel est le résultat des ministres du gouvernement Borne lors du premier tour de ces élections législatives. Quinze qualifiés mais des destins différents entre ceux qui ont brillé et ceux qui se trouvent en balottage défavorable.

Dans ceux qui ont brillé, il y a la première d'entre-eux. La Première ministre Élisabeth Borne a bien digéré sa première confrontation face aux vote des Français en arrivant en tête avec 34,22 % des voix. Un score qui la place dix points devant son concurrent du second tour, le NUPES Noé Gauchard.

Darmanin, Attal et Véran largement en tête

Parmi les ministres les mieux élus, deux figures de proue du précédent quinquennat affollent les compteurs. Dans la dixième circonscription des Hauts-de-Seine, Gabriel Attal a frôlé l'élection au premier tour. Majoritaire à Issy-les-Moulineaux, les autres villes de la circonscription ont moins voté pour lui. Avec 48,06 % des voix, il est presque 18 points devant la candidate NUPES dans cette circonscription, la socialiste Cécile Soubelet (30,75 %).

Dans l'Isère, la première circonscription est celle d'Olivier Véran. Dans l'ancien fief d'Alain Carignon à Grenoble, le natif de la commune voisine de Saint-Martin-d'Hères est en tête avec 40,5 % des voix devant la candidate de l'union de la gauche Salomé Robin (36,86 %). Un score malgré tout en repli de sept points par rapport à 2017.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, approche les 40% dans la dixième circonscription du Nord avec un score de 39,11 % des voix. Face à celui qui a déjà été député de la circonscription entre 2012 et 2017 sous l'étiquette UMP/LR, la candidate NUPES Leslie Mortreux qui fait 23,08 % des voix.

Damien Abad en balottage favorable

Dans la tourmente depuis les révélations d'accusations de viols à son encontre, le ministre des Solidarités Damien Abad a obtenu 33,38 % des voix dans sa circonscription de l'Ain (la cinquième) et entame le second tour en position favorable face à la NUPES Florence Pisani (23,54 %).

Même chose pour le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, en tête dans la première circonscription du Loir-et-Cher avec 31,97 % et pour le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester (29,27 %), dans la cinquième circonscription de Seine-et-Marne.

Pas loin de la circonscription de Gérald Darmanin, celle de la ministre des Solidarités et de la Santé Brigitte Bourguignon candidate à sa rééléction dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Dans l'ancien fief de Jack Lang, l'ancienne élue socialiste obtient 32,1 % des voix, talonnée par la RN Christine Engrand (30,33 %).

En Ardèche, Olivier Dussopt est aussi en balottage favorable, tout comme Justine Bénin en Guadeloupe, Yaël Braun-Pivet dans les Yvelines et Olivia Grégoire qui fait un très bon score dans la 12e circonscription de Paris. Avec 39,51 %, elle attaque son second tour en bonne position face à la candidate NUPES Céline Malaisé.

Les ministres en difficulté

Le dimanche a été plus difficile pour trois ministres qui voient leur avenir remis en jeu en étant en balottage défavorable. La ministre de la Transition écologie Amélie de Montachalin est de celles-ci. Députée sortante de sa circonscription de l'Essonne, elle termine deuxième avec 31,46 % des voix, loin derrière son prédécesseur dans cette circonscription, le socialiste Jérôme Guedj.

A Paris, deux députés sont aussi en mauvaise passe. Dans le 17e arrondissement de Paris, le délégué général de la République en marche, Stanislas Guérini, élu triomphalement il y a cinq ans face à une candidate LR, est deuxième (17,56 %) largement derrière la candidate NUPES Léa Balage El Mariky (38,66 %). Même chose pour Clément Beaune dans la septième circonscription (35,81 %) qui se trouve six points derrière l'avocate Caroline Mecary, candidate pour la NUPES (41,4 %).

Au total, sur les quinze ministres du gouvernement Borne, douze sont en tête et trois en balottage défavorable. Ils feront face à douze candidat NUPES, deux candidats RN et un candidat divers gauche au second tour, dimanche prochain.