Législatives: l'élection du député Meyer Habib invalidée en raison de "manoeuvres" frauduleuses

Député des Français établis hors de France depuis 2013, Meyer Habib a vu sa réélection de juin 2022 annulée par le Conseil constitutionnel. Au deuxième tour, l'élu apparenté LR, avait devancé son adversaire, une candidate de la majorité, de 193 voix seulement.

Le Conseil constitutionnel a invalidé ce vendredi l'élection du député apparenté LR Meyer Habib. Il est reproché aux équipes du député de la 8e circonscription des Français établis hors de France, (Italie, Grèce, Turquie, Chypre, Israël) d'avoir diffusé des messages de propagande pendant la période de réserve. Le Conseil constitutionnel reproche aussi aux permanences téléphoniques mises en place par Meyer Habib, d'avoir contacté des électeurs qui rencontraient des difficultés pour voter électroniquement en leur proposant de voter à leur place:

"Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe. De tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre", note le Conseil constitutionnel.

De plus, le Conseil note que les auteurs de certains messages "se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses".

"Des méthodes de voyous"

"Ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin", estime le Conseil constitutionnel alors que le second tour du scrutin, avait vu Meyer Habib l'emporter avec 50,58% des suffrages contre 49,42% pour Debora Abisror de Lieme (Ensemble!), soit un écart de 193 voix seulement.

"Les opérations électorales qui se sont déroulées les 5 et 19 juin 2022 dans la 8ème circonscription des Français établis à l’étranger sont annulées", concluent les Sages.

"Des méthodes de voyous, ce monsieur ne devrait pas pouvoir se représenter", a taclé dans la foulée Julien Bayou, le député EELV de Paris. "Meyer Habib est un tricheur", a renchérit de son côté le député de la majorité Benjamin Haddad. "Mazel Tov", s'est félicitée l'élue LFI Clémentine Autain avant de supprimer son tweet.

Meyer Habib avait été élu député des Français établis hors de France en 2013 avant d'être réélu en 2017 puis en 2022, cette fois pour une plus courte période donc.