Législatives: "Le pays va être ingouvernable" pour Rachida Dati

Sur RMC et BFMTV, Rachida Dati a expliqué que le pays "va être ingouvernable" après les résultats du second tour des élections législatives et estime qu'ils représentent un "échec cuisant" pour Emmanuel Macron.

Invitée de RMC et BFMTV, Rachida Dati estime que le résultat de ce soir est "un échec cuisant" pour Emmanuel Macron." "Sa stratégie est un échec" explique-t-elle.

Le pays "va être ingouvernable", déclare-t-elle.

Sur l'état de son parti, qui perd la moitié de ses députés mais gagne une place majeure sur l'échiquier politique comme parti convoité par la majorité pour pouvoir gouverner elle estime que "Pour des morts on est bien vivants, parce que tout le monde se concentre sur nous."

