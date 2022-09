Les députés RN veulent s'implanter dans les groupes d'amitié à l'Assemblée nationale

Après la vague RN aux élections législatives, les nouveaux parlementaires du parti de Marine Le Pen prennent leur place au sein du palais Bourbon. Nouveau cheval de bataille pour le Rassemblement national: la présidence de certains groupes d'amitié à l'Assemblée nationale.

Retour sur les bancs de l'Assemblée pour les députés. La rentrée parlementaire approche (le 3 octobre) et c’est l’heure pour les nouveaux locataires du palais Bourbon de choisir quel groupe d’amitié ils vont intégrer et, pour certains, présider. Un outil surtout symbolique, que le Rassemblement national compte bien saisir. Cela peut paraitre anecdotique mais pour le RN c’est un moyen de plus pour se glisser dans les arcanes des institutions. Avec 89 députés à l’Assemblée, le discours des députés marinistes ne déroge pas:

"On demandera tout ce à quoi on a droit."

Vers une vingtaine de groupes d'amitiés présidés par le RN

Leur poids dans l’hémicycle leur a donné deux postes de vice-présidents de l’Assemblée. Avec environ 160 groupes d’amitiés, ils pourraient prétendre à en présider plus de 20. Le chiffre doit être déterminé, ce mercredi, au bureau de l’Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c’est que les responsables du parti vont tenir les comptes. Sans que la règle soit inscrite dans le marbre, la répartition des présidences est proportionnelle au poids du groupe à l’Assemblée.

Place ensuite à des négociations en coulisses pour savoir qui va présider quel groupe stratégique. Le RN phosphore sur une liste de pays: l’Italie, le Royaume-Uni, sont plusieurs fois cités avec à leur tête des gouvernements conservateurs, souverainistes. Il y a aussi le Maroc, très demandé, dans le viseur du RN. Deux députés se positionnent déjà pour présider France-Luxembourg et France-Monaco, leurs circonscriptions étant limitrophes... Pourquoi pas les Etats-Unis me confie une autre parlementaire qui y a vécu plusieurs années. Quant à la Hongrie ? Un responsable ne cache pas que "ce serait intéressant": Marine Le Pen est très proche de son président nationaliste Orban. Pour la Russie, Un député a confié à RMC avoir postulé, mais pas sûr que ça passe: le pays semble être blacklisté par les cadres du RN.

"On ne va pas se battre pour la Russie" me disait l’un d’eux, histoire de ne pas réveiller les accusations d’accointances entre le parti de Marine Le Pen et Moscou.

Les oppositions vont s'opposer

De toute façon, certains députés y sont opposés. Un député socialiste expliquait à RMC qu'il était "hors de question" de laisser la présidence du groupe France-Russie ou France-Hongrie au RN. "Le signal politique est fort", dit-il. Idem pour certains pays comme le Brésil voire tout simplement des pays membres de l’Union européenne ou membre de l’OTAN:

"Les positions internationales du RN sont contraires aux intérêts de la France", explique ce député à nos journalistes.

Au-delà de briguer la présidence de certains groupes, les députés RN vont forcément les intégrer en tant que simple membres. Certains sont d'ors et déjà en lice pour rejoindre les groupes de l’Espagne, l’Inde, le Canada, le Congo, le Japon, ou encore Israël ou le Vatican.