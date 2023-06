"LFI est l'idiot utile du RN" juge Agnès Pannier-Runacher

Invitée de la Matinale Week-End de RMC, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a fustigé les "leçons de démocratie" de la France insoumise et a apporté son soutien à Olivier Dussopt.

"Une réforme sociale". Près de six mois après la présentation de la réforme des retraites, le texte désormais adopté, qu'une proposition de loi du groupe Liot veut défaire, est toujours défendu bec et ongles par le gouvernement, à l'instar d'Agnès Pannier-Runacher, ce samedi sur RMC.

Elle assure que le "gouvernement a toujours voulu dépasser les clivages de droite et de gauche qui fatiguent les Français" et estime que le projet de loi de réforme des retraites n'est pas de droite.

La proposition de loi de Liot telle que présentée en commission, avec un retour à 62 ans, est "anticonstitutionnelle" pour la majorité. Agnès Pannier-Runacher estime que ce n'est pas "anti-démocratique de dire que cette proposition est anticonstitutionnelle. C'est poser des mots sur une réalité."

"Pendant plus de 30 ans, Charles de Courson a été le père la rigueur, le champion de l'article 40, un des plus fervents supporter de la retraite à 65 ans et vient de retourner sa veste. Tout ça, c'est du théâtre", critique-t-elle.