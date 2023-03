Loi immigration: comment Gérald Darmanin veut restreindre le regroupement familial

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est dit favorable à la mise en place de restrictions pour encadrer le regroupement familial, dans le cadre de la loi immigration.

Le gouvernement est "favorable" à des amendements, dans son projet de loi sur l'immigration, qui permettraient d'introduire des mesures pour limiter le regroupement familial, a affirmé mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'une audition parlementaire.

"J'ai entendu beaucoup de sénateurs (...) proposer des restrictions. Je serais favorable (...) à des dispositions qui pourraient limiter le regroupement familial sans être contraires à la Constitution" ", a assuré le ministre de l'Intérieur devant la commission des Lois du Sénat alors que le texte présenté le 1er février en Conseil des ministres ne prévoit pour l'instant aucune disposition sur ce sujet.

Les trois pistes de Gérald Darmanin

Pour limiter ce regroupement, l'exécutif envisage trois pistes: la première, pourrait consister à rediscuter des conditions d'accueil (taille du logement, revenus, durée de présence sur le territoire...) demandées aux étrangers qui souhaitent faire venir leur famille en France.

La seconde concerne les réfugiés qui ont droit à une "réunification familiale" et que Gérald Darmanin souhaite restreindre à la stricte cellule familiale: "Quand on donne l'asile à quelqu'un, qu'on le donne à sa famille ça (ne) me paraît pas choquant. Mais faut-il le donner à sa famille au sens large", a-t-il encore interrogé, évoquant les "demi-frères" et "demi-soeurs" parfois inclus.

Enfin, Gérald Darmanin s'est dit ouvert au fait d'imposer des tests linguistiques et de "valeurs de la République" aux membres de la famille demandant un visa de regroupement familial.

"Il était temps"

Une manière de séduire l'électorat de droite et d'extrême-droite déplore ce mercredi sur RMC Ali, qui a bénéficié du regroupement familial en 2003: "Il veut juste flatter l'électorat d'extrême-droite alors que les textes de loi stipulent que si vous n'êtes pas dans les clous, vous êtes retoqués", explique-t-il.

"Peu importe s'il séduit tel ou tel électorat. Quel est le problème?", interroge de son côté Daniel Riolo. "S'il propose quelque chose que les gens qui reconduiront ce gouvernement jugent bon pour la société française, peu importe", ajoute-t-il.

Pour Périco Légasse, "il était temps": "Il est normal que la famille rejoigne un travailleur de longue durée. En 1978 à l'époque de Valéry Giscard d'Estaing qui avait mis en place cette loi, cela a fait venir des gens dans des conditions dérégulées et déréglementées. Cela a provoqué une hostilité à l'immigration qui a engendré ensuite une crispation dans la société française, qui vient de la mauvaise gestion de cette loi du regroupement familial", croit savoir le critique gastronomique.

En 2022, la France a délivré 33.735 premiers titres de séjour au motif d'un regroupement familial ou d'une réunification familiale.