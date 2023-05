"Plus de fermeté": Darmanin veut traiter les casseurs comme les hooligans du football

Invité des Grandes Gueules ce jeudi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, a estimé que la loi actuelle n'était pas suffisante pour éviter la présence régulière de casseurs dans les manifestations. Il a indiqué travailler avec le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, pour modifier cette loi.

Les manifestations du 1er-Mai ont été la scène de violences à Paris, mais aussi à Lyon ou à Rennes. Au total, il y a eu près de 540 interpellations en France. Une situation qui se répète souvent lors de journée de mobilisations avec des “casseurs” qui intègrent les cortèges.

Pour éviter la présence de ces éléments violents parfois bien identifiés, le gouvernement, et notamment Gérald Darmanin et le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, "réfléchit" à comment "s'adapter" aux "nouveaux usages" des "casseurs" lors des manifestations.

Invité dans les Grandes Gueules ce jeudi, le ministre de l'Intérieur a fait la comparaison avec ce qui a été fait pour empêcher la présence de hooligans dans les stades de foot.

"L’idée, c’est d’appliquer aux manifestations ce que nous appliquons aux matchs de football. Quand nous avons des hooligans dont le but n’est pas de venir supporter un match de football, mais de casser des personnes et de casser des biens publics, aujourd’hui, on interdit l’accès aux stades. Il y a des décisions judiciaires et administratives pour empêcher le hooligan d’aller dans un stade. On lui interdit parfois à vie. Et ça marche plutôt bien”, a-t-il expliqué.