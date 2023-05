EN DIRECT Retraites: comité d'accueil pour Macron à Saintes, 'la bataille n'est pas finie" selon Berger

"C'est un jeu à la con": Laurent Berger s'en est pris ce jeudi à Emmanuel Macron qui avait, la veille, accusé La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, de faire la courte échelle au Rassemblement national, en ne condamnant pas les violences contre les policiers.

"C'est un jeu à la con. Aujourd'hui le RN est en position de force parce qu'il prospère sur la défiance des institutions et le ressentiment social. Plutôt que de commenter les positions des uns et des autres, il faut trouver des solutions contre le ressentiment social, les salaires, les conditions de travail et la retraite", a estimé le secrétaire général de la CFDT.