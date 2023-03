Louis Boyard lance un challenge sur TikTok pour bloquer les lycées, Valérie Pécresse porte plainte

Le député de La France insoumise Louis Boyard a appelé les lycéens et étudiants à bloquer leurs établissements en organisant un challenge sur TikTok. Une initiative qui n'a pas plu à la majorité et à la droite.

Un nouveau challenge sur les réseaux sociaux pourrait faire son apparition ce mardi à l'occasion de la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Dimanche, sur TikTok, dans une séquence largement relayée, le jeune député de La France insoumise Louis Boyard a appelé lycéens et étudiants à bloquer leurs établissements.

"Le 7 mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Comme cette retraite nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et universités soient bloqués", a expliqué l'élu.

"Postez vos plus belles photos blocus de lycées et d'université avec le hashtag #BlocusChallenge. On tirera au sort une des photos et on emmène l’équipe de bloqueurs visiter l’Assemblée nationale", a-t-il lancé sur le réseau social privilégié des plus jeunes.

Valérie Pécresse porte plainte

Un appel qui a provoqué l'ire de la majorité. "L’Assemblée n’est pas un prix de concours", a lancé la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sur Twitter. "La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français", a-t-elle ajouté.

Ce lundi, Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Île-de-France, a annoncé porter plainte contre le député du Val-de-Marne. "Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région Île-de-France contre Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence", a-t-elle assuré sur Twitter.

"C'est désespérant. J'ai honte de mon pays quand je vois des trucs comme ça. Ce n'est plus du déclin, c'est la décadence", s'est ému sur RMC et RMC Story Fred Hermel.

"Quand un clown est élu député, c'est normal qu'il fasse du cirque", a lancé dans la foulée sur le plateau d'"Estelle Midi" Périco Légasse. "Il pense que l'Assemblée nationale, c'est le cirque. Son titre exact, c'est député de la nation, ça implique un comportement, un raisonnement. Ce type est un militant, un petit clown", a répété le conseiller régional du Centre-Val de Loire, appelant Jean-Luc Mélenchon à intervenir et estimant que Louis Boyard faisait mal à la Nupes et LFI.

L'appel à la prudence de Louis Boyard

Mais Jean-Luc Mélenchon semble être sur la même longueur d'ondes que Louis Boyard: "Bloquez tout ce que vous pouvez" a lancé vendredi soir le leader de La France Insoumise devant des étudiants à Paris.

Et malgré la polémique, le principal intéressé assume: "Ils vous sélectionnent, vous précarisent et vous répriment, ils laissent la planète brûler et veulent vous faire bosser jusqu’à la mort. Jeunes de toute la France, ce 7 mars, bloquez vos facs et vos lycées. Vous êtes légitimes. Ensemble on va les faire reculer! (...) S’ils diabolisent les blocages c’est surtout parce qu’ils en ont peur", a lancé Louis Boyard sur Twitter.

Avec cette fois un appel à la prudence: "Évidemment, faites attention à vous et ne vous mettez pas en danger, mais ne cédez pas à leurs menaces", a prévenu l'élu alors que certains "challenges" sur les réseaux sociaux entraînent parfois des accidents graves.