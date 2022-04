Présidentielle: Emmanuel Macron repeint tout en vert

Le président de la République Emmanuel Macron tente de séduire des électeurs de gauche entre les deux tours de l'élection présidentielle en insérant quelques propositions à portée écologiques.

C'est le printemps, et Emmanuel Macron verdit entre les deux tours de la présidentielle. Le président-candidat continue son duel à distance avec Marine Le Pen, cette fois sur l'écologie. Mercredi, son camp a accusé la candidate du Rassemblement National de vouloir sortir des "Accords de Paris" sur le climat. Ce jeudi, l'écologie sera en partie au coeur d'un déplacement au Havre, chez son ancien Premier ministre, Edouard Philippe.

Clairement, l'enjeu, on l'a bien compris, c'est de rallier à lui des électeurs de gauche, particulièrement sensibles à ces questions. Pour cela, Emmanuel Macron est prêt à modifier son programme.

"Mais la décroissance, ce n'est pas dans mon programme", précise-t-il

Plannification écologique, qualité de l'air, protection de la mer... Voilà des concepts qui reviennent de plus en plus dans la bouche d'Emmanuel Macron. "Il ne va pas se mettre du jour au lendemain sur la ligne Mélenchon", temporise son équipe de campagne, qui nuance : "Il faut accuser récéption du vote Jadot et du vote Mélenchon".

Le Président sortant se dit prêt à enrichir son programme avec des propositions de candidats éliminés au 1er tour et qui ont appelé à voter pour lui. "Mais la décroissance, ce n'est pas dans mon programme", précise-t-il.

L'opération séduction des élécteurs de gauche est belle et bien lancée: "Macron devrait surtout accepter d'ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis", estime un élu qui le soutient. Mais les nouvelles propositions du président-candidat sont encore totalement floues. Il pourrait les dévoiler, samedi, lors de son grand meeting à Marseille.