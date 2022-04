Présidentielle: Emmanuel Macron "honoré" du soutien de Nicolas Sarkozy

Le président sortant Emmanuel Macron s'est dit "honoré" du soutien de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, pour le second tour de l'élection présidentielle.

"Je le remercie de sa confiance et de son soutien", "ça m'honore et ça m'oblige", a lancé Emmanuel Macron ce mardi à l'adresse de Nicolas Sarkozy. Plus tôt dans la matinée, l'ancien président de la République avait annoncé son soutien au président sortant.

"Il faut rassembler très largement", a ajouté Emmanuel Macron, qui a également reçu le soutien de l'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin.

"La fidélité aux valeurs de la droite républicaine"

"Je voterai pour Emmanuel Macron", avait assuré l'ancien chef de l'Etat, qui n'avait pas soutenu au premier tour la candidate LR Valérie Pécresse au grand dam des Républicains, un peu plus tôt dans un texte publié sur les réseaux sociaux. Dans son message, Nicolas Sarkozy avait invoqué "la fidélité aux valeurs de la droite républicaine" pour répondre à "l'appel au rassemblement" d'Emmanuel Macron et "la valorisation du travail" par le président sortant.

Après la défaite de Valérie Pécresse, les Républicains sont divisés sur la marche à suivre. La candidate malheureuse a annoncé qu'elle allait voter Emmanuel Macron sans pour autant donner de consigne de vote. Conséquence, si certains ont annoncé qu'ils feraient de même, d'autres refusent catégoriquement, comme le sénateur Bruno Retailleau et Eric Ciotti.