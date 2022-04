Présidentielle: Nicolas Sarkozy votera Emmanuel Macron au second tour

L'ancien Président a annoncé sur les réseaux sociaux ce mardi qu'il votera en faveur du président sortant face à Marine Le Pen.

Il "quitte sa réserve" et prend position. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle. "Je crois qu'il a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais", écrit-il dans son communiqué.

Nicolas Sarkozy estime qu'une "nouvelle époque s'annonce" et trouve que le président sortant est "en l'état actuel des choses, le seul en situation d'agir", alors qu'il se présentera face à Marine Le Pen au second tour dimanche 24 mai.

"L'intérêt de la France doit être notre seul guide. On ne se trompe jamais en choisissant la clarté et la constance", écrit-il.

L'ancien patron de la droite traditionnelle avait refusé de prendre position en faveur de la candidate des Républicains Valérie Pécresse au premier tour. Cette dernière a recueilli moins de 5% des voix dimanche dernier, et place ainsi son parti dans une situation financière extrêmement précaire. Les frais de campagne ne seront pas remboursés à l'ancien parti de Nicolas Sarkozy, et la candidate de la droite a dû lancer lundi "un appel d'urgence aux dons".