Présidentielle: qu'attendent les Français du débat de l'entre-deux-tours?

Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face ce mercredi, à 21h. Un débat au cours duquel chacun essayera de convaincre les Français avant le second tour ce dimanche. Et cet échange ressemble à une revanche de 2017, qui avait vu Marine Le Pen trébucher dans cet exercice.



Le premier tour de l’élection présidentielle a été marqué par une forte abstention. En effet, près d’un électeur sur quatre n’est pas allé voter. Alors le débat de l’entre-deux-tours s’annonce très important pour convaincre et aller chercher des voix, notamment chez les abstentionnistes.

Mais la joute verbale qui s’annonce entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sera-t-elle beaucoup suivie? Chez Mandie, c’est une tradition tous les cinq ans, le débat, c’est en famille. “Avec mon papa, on est quand même axé en politique, donc on aime bien regarder les débats comme ça. Je suis issue d’une minorité donc pour moi la politique, ça a quand même été assez important dès que j’ai appris ce que c’était. J’essaie d’inculquer ça à ma petite sœur”, indique-t-elle.

Beaucoup savent déjà s’ils voteront dimanche et pour qui. Ils regarderont donc plus par curiosité que pour se décider, ce remake de 2017.

“On veut voir Le Pen, comment elle va réagir avec son débat raté d'il y a cinq ans. Et Macron, ce qu’il va dire, car au premier tour, il n'y a pas eu de débat, donc ça va être intéressant" indiquent deux jeunes Bordelais.

16 millions de téléspectateurs en 2017

Quelques sujets sont tout de même attendus par les électeurs. “Qu’est-ce que va devenir l’hôpital ? Le pouvoir d’achat ? Sur la retraite, parce que nous, dans le domaine agricole, on n'en parle pas souvent”, énumèrent ces habitants. Mais ils sont aussi nombreux à avoir prévu une tout autre soirée mercredi.

“Mercredi soir, je vais au restaurant, parce que moi la politique, surtout Macron contre Le Pen, ça ne m’intéresse pas du tout. Pour moi, l’élection s’est terminée au premier tour, je laisse la main à ceux qui ont envie de continuer quoi”, indique-t-on.

En 2017, plus de 16 millions de téléspectateurs avaient suivi ce débat d’entre-deux-tours.