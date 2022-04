Présidentielle: "Un programme xénophobe", l'appel de la culture contre Marine Le Pen

Le monde de la culture a signé une tribune dans Libération pour appeler à faire barrage à marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Olivier Py, directeur du Festival d'Avignon, explique ce vendredi sur RMC pourquoi il pense que ce genre d'appels est encore nécessaire.

Marine Le Pen est portes du pouvoir. La candidate du Rassemblement national, qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, est créditée d'entre 46 et 48% des intentions de vote face au président sortant selon les sondages.

Le choc et l'émotion de la présidentielle 2002, et la surprise Jean-Marie Le Pen au second tour face à Jacques Chirac, semble aujourd'hui très loin et la mobilisation contre l'extrême droite fait pâle figure comme en 2017.

Le monde de la culture tente tout de même de se faire entendre et prend position en faveur du président de la République contre Marine Le Pen. Dans une tribune publiée dans le journal Libération, plus d'une centaine de directeurs et directrices du milieu alertent sur la "culture identitaire" de la candidate du Rassemblement national.

"Changer le droit du sol, même Vichy n'y pensait pas"

Olivier Py, directeur du Festival de théâtre d'Avignon, fait partie des signataires de cet appel à faire barrage à l'extrême droite. Il est revenu sur RMC ce vendredi matin sur les raisons qui l'ont conduit à se mobiliser, et aussi à tenter de mobiliser ceux qui renvoient Emmanuel Macron et Marine Le Pen dos-à-dos.

"Un vote abstentionniste se rendrait coupable de légitimer la violence xénophobe qui s'en suivrait d'une élection de l'extrême droite en France. Non, la France ce n'est pas l'extrême droite. C'est l'ouverture, c'est la tolérance. Le programme de Marine Le Pen, caché sous des petits chats bien gentils et des mesures mirifiques, est en réalité un programme avec pour socle la violence xénophobe".

Olivier Py pointe notamment la suppression du droit du sol, qui accorde la nationalité française à tous ceux qui sont nés sur le territoire. "Changer le droit du sol, même Vichy n'y pensait pas", tacle-t-il.

"Aujourd'hui, c'est simple, il faut sauver la démocratie en France"

Le directeur du Festival d'Avignon explique également la faible contestation des résultats du 1er tour par une jeunesse qui ne fait plus confiance et ne se "retrouve pas" dans la parole politique moderne. "Peut-être que la dédiabolisation du FN a réussi", abonde-t-il, cherchant des explications.

Mais tous ces appels ne sont-ils pas vains? Les tribunes de personnalités appelant à une mobilisation de la société civile et des électeurs semblent en effet avoir de moins en moins d'écho dans la population, voire même avoir l'effet inverse. Olivier Py s'en défend et estime que c'est une question de sauvetage de la démocratie qui le pousse à se mobiliser.

"On ne s'adresse pas aux électeurs du RN, on s'adresse à ceux qui hésitent aujourd'hui et se demandent si Macron et Le Pen, c'est la même chose. Il faudra les faire changer d'avis, il faut les écouter. Mais aujourd'hui, c'est simple, il faut sauver la démocratie en France".