Qui est Jonathan Guémas, conseiller et plume d'Emmanuel Macron?

Jonathan Guémas est l'auteur des principaux discours du président de la République. Il fait partie des très proches d'Emmanuel Macron et a été repéré au départ par l'ancien ministre de l'Intérieur et maire de Lyon, Gérard Collomb.

Dans cette présidentielle, il y a les candidats et il y a ceux dans l’ombre de ces derniers. C’est le cas de Jonathan Guémas, la plume d'Emmanuel Macron. C’est un jeune homme de tout juste 34 ans, breton et issu de la classe populaire. Sa mère était assistante maternelle et son père technicien chez Orange. Il a grandi dans un village de 4000 habitants, Bedée, au centre de la Bretagne en Ille-et-Vilaine.

À 19 ans, il goûte à la politique en se présentant aux municipales dans son village. Il est battu. Il prend ensuite sa carte au Parti socialiste, tendance Dominique Strauss Kahn.

Mais c’est surtout un bon élève et après Khagne Hypokhâgne, il réussit à intégrer normal sup. En l'occurrence l’ENS Lyon. Lyon où il est repéré par le maire, Gérard Collomb qui en fait sa plume. D’abord à l'hôtel de ville, puis place Beauvau, lorsqu’il est nommé ministre de l'Intérieur. En 2017, il rencontre Emmanuel Macron, participe à sa campagne et le suit à l’Élysée. Il est aujourd’hui un des plus proches du président, dans le petit groupe des quatre ou cinq hommes qui l’accompagnent dans cette campagne.

Auteur des allocutions présidentielles de la crise covid

Depuis cinq ans, il était officiellement le conseiller discours du président. Autrement dit sa plume. Le président cherchait, comme de Gaulle, un normalien sachant écrire. De Gaulle avait trouvé Pompidou. Macron est tombé sur Jonathan Guémas. Ceux qui le connaissent saluent sa discrétion et sa modestie. Deux qualités qui ne sont pas les plus répandues chez les macronistes.

Il n’avait pas 30 ans lorsqu’il a commencé à pratiquer cet art très particulier. Qui consiste à se mettre dans la tête du président. C’est lui qui a écrit les fameuses allocutions présidentielles lors de la crise du Covid. Lorsqu’il fallait trouver les mots pour annoncer le confinement ou la fermeture des écoles. Il est aussi l’auteur du discours prononcé le 4 septembre 2020 au Panthéon pour les 150 ans de la république. Il avait choisi de rendre hommage à Léon Gambetta, Marie Curie, Félix Eboué, Joséphine Baker, Gisèle Halimi.

D’illustres Français qui ne sont pas nés français, mais qui le sont devenus. Il avait décrit la République comme un combat de chaque aube, une conquête de chaque jour, “parce qu’elle n’est jamais acquise".