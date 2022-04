Débat d'entre-deux-tours: quels angles d'attaques pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen?

Sur quels angles Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont décidé de s'affronter ce mercredi soir à l'occasion du débat d'entre-deux-tours? Sur le bilan du président candidat et le plan économique de Marine Le Pen notamment.

On prend les mêmes et on recommence. Rendez-vous ce mercredi 20 avril 21h pour le débat d'entre-deux-tours qui voit comme en 2017, s'affronter à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors quels seront les sujets d'attaque de l'un et de l'autre cette-fois?

"Elle va parler de l’état du pays, en expliquant qu’il est nul. Lui va dire qu’elle ne comprend rien": voilà ce que glisse, confiant, un proche conseiller d'Emmanuel Macron. D'après ses équipes, le président sortant pointera les dangers du programme de Marine Le Pen sur le plan international.

Et surtout ses incohérences économiques, explique le député LREM Sacha Houlié: "Marine Le Pen d'abord n'a pas voté le "quoi qu'il en coûte", elle n'a aucune mesure de protection pour les Français. On pense à ses mesures qui sous prétexte de s'adresser aux catégories populaires, s'adressent en fait aux plus riches. La baisse de la TVA par exemple, ça ne profite qu'aux plus riches".

"Tout sauf Macron"

Du côté de Marine Le Pen l'objectif sera de jouer le "tout sauf Macron" disent ses proches, avec cet avantage : Emmanuel Macron n'a selon eux pas de programme, mais un bilan, que la candidate compte attaquer notamment, en matière de santé confie Andréa Kotrarac, porte-parole de la candidate:

"Avec l'épidémie de Covid-19, les Français ont vu un système français largement démembré. Marine Le Pen veut rehausser le salaire des soignants et également réintégrer les 11.000 soignants (7.930 au 20 octobre dernier, suspendus car non-vaccinés ) qu'Emmanuel Macron a jeté à la poubelle alors que ce sont des gens qui étaient en première ligne", assure-t-il.

Autre point d'attaque envisagé par Marine Le Pen : la retraite à 65 ans, proposée par Emmanuel Macron.