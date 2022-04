En quoi le débat de l'entre-deux-tours 2022 sera bien différent de 2017 malgré les mêmes acteurs

Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, c'est du déjà vu. Cinq ans après, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent face à face ce mardi soir à 21h à la télé en direct sur France 2 et TF1 pour le fameux débat d'entre-deux tours. Et on sait d'ores et déjà que le format ne sera pas tout à fait le même qu'en 2017.

Cinq ans après, le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle ressemble un peu à un match retour. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent de nouveau face à face à 21h ce mercredi soir.

Pourtant rien à voir avec le débat de 2017, cette fois, Emmanuel Macron sera à gauche sur votre écran, Marine Le Pen à droite, l'un et l'autre toujours face à face, à très exactement 2m50 de distance. Pas de grande table mais deux petits bureaux séparés et filmés par 23 caméras avec à la réalisation, Didier Froelhy.

“Tant que les journalistes n’interviennent pas, on ne voit que Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui débattent. Il y aura des plans de coupe mais ils seront saupoudrés. On est là pour mettre en valeur le fond. Moi je vais faire comme en cuisine, je vais faire light et sans assaisonnement", détaille-t-il.

Des questions "secrets défenses"

Le débat sera arbitré par Gilles Bouleau de TF1 et Léa Salamé pour France 2. Il s’articulera autour de 7-8 thèmes avec sans surprise le pouvoir d'achat, les retraites, la sécurité, l’immigration, l’environnement, l’international, et l’Europe. Les questions exactes restent secrets défense jusqu'à la dernière minute alors que toutes les autres règles du débat, notamment les plans de coupe ou la température, qui sera de 19 degrés sur le plateau, ont été signées par les équipes des deux candidats mardi matin au siège de l'ARCOM, le nouveau CSA.

Le tirage au sort a désigné Marine Le Pen pour répondre à la première question, Emmanuel Macron débutera lui les conclusions.