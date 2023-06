Reconversion, lien avec l’Elysée et la majorité… Que devient Benjamin Griveaux?

Trois ans après l’affaire de la publication d’une vidéo intime de Benjamin Griveaux, le procès s’est ouvert ce mercredi. L’ancien candidat à la mairie de Paris s’est reconverti, mais n’a pas totalement coupé avec le monde politique.

Le procès de Piotr Pavlenski et Alexandra De Taddeo, ce couple qui avait dévoilé en 2020 une vidéo à caractère sexuel de Benjamin Griveaux, qui était alors candidat à la mairie de Paris et ancien porte-parole du gouvernement, s’est ouvert ce mercredi. Benjamin Griveaux ne se déplacera pas à l’audience, selon ses proches, mais c’est un moment important pour lui. Il attend une condamnation, disent ceux qui ont encore des nouvelles.

Que devient-il, trois ans après? Il s’est reconverti. Il dirige un cabinet de conseil destiné aux dirigeants d’entreprises. Il investit aussi dans des start-up. "Il est très heureux dans cette nouvelle vie pro et enchaîne des projets variés", raconte un ministre qui le connaît bien.

Benjamin Griveaux vit entre Paris et Marseille, où il a plusieurs fois été aperçu à la piscine du Cercle des nageurs. Ses amis le décrivent comme "apaisé, épanoui", avec ses trois enfants et son épouse. Son couple a survécu à la tempête.

Encore des échanges avec Emmanuel Macron

Quant à la politique, il garde des liens, c’est certain. Avec le président de la République, forcément. Benjamin Griveaux a fait partie du premier cercle, les premiers lieutenants d’Emmanuel Macron, avant 2017, lorsqu’il s’est lancé à la conquête de l’Elysée. Mais il reste très discret sur ses échanges avec le président.

Il continue de voir régulièrement des parlementaires. Le député Renaissance Sylvain Maillard, par exemple, raconte les dîners où on parle évidemment politique. "Son regard extérieur est intéressant, dit-il. Il connaît bien les rouages. Il a gardé le goût de la politique." Il est toujours à l’écoute, témoigne un autre.

De quoi donner quelques conseils… et revenir en politique? Là, ses proches sont catégoriques, c’est non. Et lui-même leur répète que ce chapitre a été refermé. Douloureusement, mais bien refermé.

"A la minute où le scandale a éclaté, il a compris qu’il devait faire un choix entre sa famille et la vie politique": c’est ce que dit l’un de ses amis, témoin de cette période-là, et intimement convaincu qu’il ne remettra jamais les pieds en politique. Même si, on le sait, dans ce monde-là, rien n’est jamais définitif…