Retraites: quels sont secteurs qui vont se lancer dans une grève reconductible à partir du 7 mars?

Les transports, l'énergie, les éboueurs... Ils sont nombreux à vouloir bloquer le pays à partir du 7 mars pour protester contre la réforme des retraites qui arrivent devant le Sénat ce mardi. Une grève reconductible qui, dans le même temps, inquiète les Français et notamment les usagers des transports en commun.

Bloquer tout le pays. C’est l’objectif du mouvement de contestation contre la réforme des retraites. L'ensemble des syndicats de la SNCF appellent donc à la grève à partir du 7 mars, dans tout juste une semaine. Alors que l'on connaissait déjà la position de la CGT cheminots et de Sud rail en faveur d'une grève reconductible... l’UNSA ferroviaire et la CFDT attendaient de consulter leurs adhérents pour trancher. C’est chose faite.

Les résultats de leur consultation lancée ce week-end sont sans appel : plus de 80 % d'avis favorables. Les cheminots rejoignent donc les grévistes de la RATP, qui avaient déjà annoncé mi-février participer au durcissement du mouvement.

Cette grève qui s’annonce massive, risque bien de perturber les usagers des transports notamment.

“On commence à en avoir un peu marre”, indique cette Parisienne. “On a eu le covid déjà avant où là, c’était impossible de travailler et là encore, on profite de pouvoir sortir un peu plus et d’aller au travail et du coup, c’est vraiment contraignant”, indique un autre. “Je dois bouger le 12 en famille et donc du coup, comme la grève est reconductible, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête”, explique un troisième.