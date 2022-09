Réforme des retraites: nouvelles concertations pour un projet de loi "avant la fin de l'hiver"

La Première ministre Elisabeth Borne annonce ce jeudi l'ouverture de nouvelles concertations sur la réforme des retraites. Avec l'objectif que le projet de loi soit adopté avant la fin de l'hiver.

Le gouvernement va ouvrir un nouveau cycle de concertations autour de la réforme des retraites, dans la perspective d'adopter un projet de loi "avant la fin de l'hiver", a annoncé ce jeudi Elisabeth Borne à l'AFP, après une réunion à l'Elysée avec la majorité.

"On fait le choix du dialogue et de la concertation" avec les partenaires sociaux et les partis politiques, a déclaré la Première ministre, avant une journée nationale de mobilisation syndicale, ajoutant souhaiter "une entrée en vigueur de la réforme à l'été 2023".

Dans cette perspective, Elisabeth Borne a demandé au ministre du Travail Olivier Dussopt "d'engager dès la semaine prochaine" des négociations avec organisations patronales et syndicales, ainsi qu'avec les "groupes parlementaires".

Au menu des concertations figurent le "dispositif carrières longues", la prise en compte de "ceux qui ont eu des métiers pénibles", "la prévention de l'usure au travail", "les sujets d'aménagement de fin de carrière, et de transition entre l'emploi et la retraite", "l'emploi des seniors et la lutte contre la discrimination dont peuvent être victimes les seniors", "les régimes spéciaux", "la revalorisation (à 1.100 euros, NDLR) du minimum de pension pour les personnes qui ont eu une carrière complète" et, "de façon générale, l'adaptation des paramètres pour assurer l'équilibre financier du système", a détaillé la Première ministre.

L'âge de départ porté à 65 ans en 2031

Cette décision met fin à plusieurs jours d'atermoiements et divisions au sein même de la majorité sur la façon d'engager cette réforme des retraites, qui prévoit notamment un "report progressif de l'âge de départ de quatre mois par an, aboutissant à 65 ans en 2031", a rappelé Elisabeth Borne.

Si le chef de l'Etat a plusieurs fois réaffirmé sa volonté d'une application de la réforme à l'été 2023, la méthode faisait débat: faut-il un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) examiné en octobre à l'Assemblée, piste la plus controversée? Un passage par un PLFSS rectificatif en janvier? Ou un projet de loi ad hoc?

Cette dernière option semble donc privilégiée à ce stade par l'exécutif... à condition de parvenir à ouvrir les concertations, alors que syndicats et une grande partie des oppositions politiques sont vent debout contre le report de l'âge de départ à la retraite.

"Il y a des sujets importants sur lesquels on souhaite ouvrir la discussion et donc on se place dans une hypothèse où l'on peut mener une concertation", a répondu Elisabeth Borne, en affirmant vouloir "profiter des semaines qui viennent pour bien reposer les enjeux" de la réforme.