Retraites, 49-3, énergie: ce qu'il faut retenir de l'interview d'Elisabeth Borne sur RMC-BFMTV

La Première ministre Elisabeth Borne a donné le ton sur RMC-BFMTV ce lundi, avant une semaine clé de préparation des textes parlementaires concernant le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

La Première ministre Elisabeth Borne était l'invitée de RMC-BFMTV ce lundi, évoquant notamment le sujet explosif de la réforme des retraites, mais aussi le pouvoir d'achat des Français, qui est largement impacté par la crise énergétique que le monde connaît actuellement.

La réforme des retraites est dans tous les esprits. Le président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de faire passer cette réforme rapidement, par un simple amendement contenu dans le vote du Projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est présenté ce lundi en Conseil des ministres. Cette manière ne convainc pas les oppositions ni même le propre camp de la majorité. Le président du Modem, François Bayrou, estime que l'on n'est "pas aux pièces", et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet se dit "pas favorable" à une réforme par amendement. Elisabeth Borne assure ce lundi que cette réforme est "prioritaire".

"Il est important de se redire de dire qu'en France, on a un modèle social unique au monde. Santé, école... On ne peut le financer durablement qu'à condition de produire plus de ressources, de travailler collectivement davantage. Cela passe par un décalage progressif de l'âge effectif de départ à la retraite, en prenant naturellement compte des situations de chacun. Tous les organismes nous disent que les équilibres se dégradent. Nous refusons d'augmenter les cotisations, et refusons de baisser les pensions, on a même prévu de revaloriser les plus petites pensions. La solution est donc de décaler progressivement l'âge effectif de départ à la retraite."