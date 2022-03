Retraite à 65 ans: "Je suis pour une retraite à 80 ans pour certains métiers, pour d'autres c'est impossible"

La proposition d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de la retraite à 65 ans ne passe pas. Beaucoup de Français notent que dans certains secteurs, l'usure physique arrive bien avant la soixantaine.

Emmanuel Macron relance le débat sur les retraites. Le candidat à la présidentielle propose de repousser l'âge de la retraite à 65 ans en relevant de trois ans l'âge de départ, actuellement à 62 ans.

"J’ai des problèmes aux épaules, j’ai des problèmes de dos, je suis cassée par le travail au bout de dix ans, donc imaginez-nous à 65 ans prendre soin des gens en gériatrie ! Je ne sais pas, j’envisage d’aller travailler avec un déambulateur", ironise au micro de RMC Sylvie, aide-soignante à Toulouse.

"C'est une mascarade. On va faire travailler les gens jusqu'à ce qu'ils crèvent comme ça il n'y aura pas de retraite à payer pour eux. Moi travailler jusqu'à ma mort, c'est pas un projet", déplore Tony, très remonté contre le projet du président.

"Nous dire que la pénibilité va disparaître, c’est des excuses, une façon de nous faire passer la pilule"

Pour Etienne Liebig, une augmentation de l'âge de départ à la retraite pourrait avoir un sens pour certaines professions: "Je suis pour une retraite à 80 ans pour certains métiers. Un avocat, ou moi qui suis éducateur et en forme, je peux bosser jusqu’à 75 ans", assure-t-il ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules", avant de faire remarquer que c'est totalement impossible dans certains secteurs:

"Mon père était artisan ébéniste, il est parti à la retraite, il était pourri physiquement. J’ai des amis carreleurs, ils ne peuvent plus bouger les genoux. Ça veut dire quoi de les pousser jusqu’à 65 ans? Nous dire que la pénibilité va disparaître, c’est des excuses, une façon de nous faire passer la pilule. Quand on est déménageur, dans la restauration à faire 12 bornes par jour, à marcher, porter des plats, on ne peut pas aller jusqu’à 65 ans".

"Tous ces gens qui ont taffé comme des malades ils vont se retrouver handicapés et obligés de bosser et ça me fait très peur", ajoute Etienne Liébig.

Pécresse et Zemmour sur la même longueur d'ondes

Si la réforme entre en vigueur en 2023, elle serait totalement achevée neuf ans plus tard. Il y aurait ainsi une transition progressive. Chaque génération devrait cotiser 4 mois supplémentaires au fur et à mesure des années jusqu’en 2032.

Emmanuel Macron n'est pas le seul candidat à vouloir augmenter l'âge de départ à la retraite. La candidate LR Valérie Pécresse veut elle aussi reculer l'âge de départ pour le porter à 65 ans. Eric Zemmour plaide lui pour un allongement jusqu'à 64 ans.

