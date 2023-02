Retraites: le RN affirme que certains de ses députés ont été victimes de tentatives d'intimidation

Alors que la motion référendaire déposée par le Rassemblement national devait être examinée à l'Assemblée ce lundi soir, en présence de tous les députés du groupe, trois d'entres eux auraient reçu des messages leur indiquant une hospitalisation d'un proche. Une "manœuvre" dénoncée par Marine Le Pen, qui a affirmé son intention de déposer plainte.

Plusieurs députées RN affirment avoir reçu ce lundi des messages anonymes d'intimidation alors que devait être examinée la motion référendaire déposée par le groupe. Un examen durant lequel tous les députés du groupe devaient absolument être présents, sous peine que cette motion ne soit pas étudiée.

Trois de "nos députées femmes viennent de recevoir un message leur indiquant qu'un de leurs enfants est hospitalisé" a déploré Marine Le Pen dans l'hémicycle. La présidente du groupe RN à l'Assemblée a dénoncé des "manœuvres" pour "distraire" des députées et empêcher leur présence afin qu'elles ne puissent pas voter la motion référendaire déposée par leur groupe. Les membres du RN en sont persuadés, c'était tout sauf un hasard.

Il est 18h50 quand Laurence Robert-Dehault reçoit un message vocal. De l'autre côté du fil, un homme prétendument membre d'un hôpital de sa circonscription, à Saint-Dizier.

Très vite, elle réalise qu'il s'agit d'un canular. Deux de ses collègues ont reçu le même type de message au même moment, alors que leur présence était à ce moment-là essentielle pour défendre une motion référendaire. Pour la présidente du groupe Marine Le Pen, il s'agit d'une manœuvre.

“Je crains que ce soit hélas un coup interne à cette Assemblée, car il faut quand même bien connaître la procédure et puis il faut être sacrément tordu. Alors on va trouver qui sont ces tordus et j’espère que la justice sera saisie et les condamnera extrêmement lourdement”, appuie-t-elle.