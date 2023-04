RN: un 1er-Mai au Havre pour repartir en campagne

Le RN a décidé de rassembler ses militants au Havre pour le 1er mai, cette année. Une ville où le parti veut lancer une nouvelle campagne.

Le Rassemblement national prépare son 1er-Mai... et compte repartir en campagne. Pas de rassemblement devant la statue de Jeanne d’Arc à Paris, cette année. A la place, 1.500 militants du RN vont se retrouver au Havre ce lundi, autour de Marine Le Pen et du président du parti Jordan Bardella.

Et à cette occasion, le RN va lancer une campagne de tracts, d'affichage et de réunions publiques, pour défendre "la paix sociale", à travers la lutte contre l'inflation ou encore la sécurité. Une réplique assez nette aux 100 jours d'apaisement souhaités par le président de la République, Emmanuel Macron.

L'annonce sera faite depuis Le Havre, et c'est loin d'être un hasard. "On veut parler au monde ouvrier, dans une ville portuaire et une région où l'on progresse" détaille un proche de Jordan Bardella.

Les cadres du parti d'extrême droite expliquent vouloir "incarner une troisième voie entre la brutalité du président et la gesticulation de la Nupes". Un député résume le message: "Emmanuel Macron parle d'apaisement, nous au pouvoir on le fera".

Pas de nouvelle proposition

En revanche, aucune nouvelle proposition à attendre de cette campagne. Au contraire, les marinistes revendiquent de faire imprégner leurs propositions du programme de 2022.

Une stratégie en continue depuis un an, pour présenter le RN comme l'opposition tranquille dans le pays. "On est élus depuis un an et il n'y a pas eu de pluie de sauterelles dans nos circonscriptions" ironise une députée.

Dans cette campagne, les marinistes comptent revenir à nouveau sur leurs mesures pour le pouvoir d'achat, par exemple la baisse de la TVA sur l'énergie et les produits de première nécessité. Parler pouvoir d'achat, pour tourner la page de la réforme des retraites et se relancer.

Le RN s'en défend, mais cette campagne vise aussi à remettre un coup de projecteur sur leurs propositions, après des semaines plutôt discrètes pour s'opposer à la réforme des retraites.

Un député proche de Marine Le Pen assume: "Le tempo de cette campagne est logique, les Français sortent rincés de la réforme des retraites. On veut affirmer qu'on met toujours le social au cœur de notre programme".